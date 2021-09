iClinic Bratislava Capitals aj v novej sezóne s cieľom ísť do play off

súpiska:



brankári: Connor LaCouvee (Kan.), Patrik Lietava, Samuel Baroš



obrancovia: Brett Carson (Kan.), Erik Rajnoha, Luc Snuggerud (USA), Martin Chovan, Oliver Fatul, Samuel Jardine (Kan.), Samuel Fereta, Tyler Nanne (USA), Vojtech Zeleňák



útočníci: Boris Sádecký, Dávid Bondra, Dávid Buc (C), David Levin (Izr./Kan.), Denis Hudec, Jamie Arniel (Kan.), Marc-Olivier Roy (Kan.), Michal Mrázik, Nikolai Žerdev (Rus.), Roman Faith, Thomas Valkvae Olsen (Nór.), Tor Immo (Švéd.), Lukáš Škvarek, Vladimír Vybíral, Sebastián Žurek, Martin Lachkovič



príprava:



iClinic Bratislava Capitals - HC Slovan Bratislava 5:0



Mountfiled HK - iClinic Bratislava Capitals 4:2



Energie Karlové Vary - iClinic Bratislava Capitals 5:2



HKM Zvolen - iClinic Bratislava Capitals 4:5



Bratislava Capitals - HC Košice 5:1



HK Nitra - iClinic Bratislava Capitals 2:1



Bratislava 16. septembra (TASR) - Hokejový klub iClinic Bratislava Capitals vstupuje aj do novej sezóny medzinárodnej ICE Hockey League s cieľom dostať sa do play off. Káder sa oproti predchádzajúcemu ročníku výrazne obmenil, vytvoril sa už počas prípravy a podľa viceprezidenta a generálneho riaditeľa klubu Dušana Pašeka má svoju kvalitu i charakter.Capitals vstúpili do IHL vlani a hneď v prvej sezóne sa dostali do play off, kde skončili vo štvrťfinále po prehre s neskorším vicemajstrom HC Bolzano Foxes 1:4 na zápasy. Aj teraz majú cieľ sa prebojovať do vyraďovacej fázy súťaže. V novom ročníku však budú mať náročnejšiu úlohu, keďže sa počet účastníkov rozšíril z 11 na 14. "," povedal Pašek na tlačovej konferencii pred piatkovým úvodným zápasom s talianskym tímom HC Val Pusteria Wolves (19.15 h).Bratislavský klub odohral v príprave šesť zápasov, v ktorých si pripísal tri výhry a tri prehry. "," pokračoval Pašek.Káder prešiel oproti predchádzajúcej sezóne viacerými zmenami. Gro dvadsaťosemčlenného tímu tvoria slovenskí hráči, ktorých je 17. Dopĺňajú ich šiesti Kanaďania, dvaja Američania, jeden Švéd, Nór a Rus. "," povedal hlavný tréner Peter Draisaitl.Kapitán tímu Dávid Buc uviedol, že všetci hráči sa už tešia na prvý zápas: "." Jedna z posíl je ruský útočník Nikolaj Žerdev. V roku 2003 bol štvorka draftu NHL, keď si ho vybral Columbus Blue Jackets. V NHL si obliekal aj dresy New York Rangers a Philadelphie Flyers a celkovo v nej odohral 436 zápasov, v ktorých získal 264 kanadských bodov (116+148). Po odchode zo zámoria sa jeho kariéra odvíjala v KHL, v ktorej odohral 408 zápasov so ziskom 232 bodov. Štartoval na dvoch MS (2009, 2012) a v oboch prípadoch získal titul majstra sveta. "," dodal Buc.Diváci si budú môcť pozrieť domáce zápasy Capitals na novom kanáli JOJ Šport. "," uviedol Pašek, ktorý verí, že aj na štadión si nájde cestu čo najviac ľudí: "." Klub rovnako ako vlani pripravuje počas zápasov rôzne súťaže a sprievodné podujatia.