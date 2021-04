iClinic Bratislava Capitals predĺžili zmluvu s trénerom Draisaitlom

Bratislava 19. apríla (TASR) - Hokejový klub iClinic Bratislava Capitals predĺžili zmluvu s trénerom Petrom Draisaitlom do konca budúcej sezóny. Jeho asistentom zostáva Jiří Šolc.



"Sme veľmi radi, že sme sa dohodli s pánom Draisaitlom na ďalšej spolupráci. Verím, že sa nám podarí nadviazať na kvalitné výkony zo záveru minulej sezóny a krok po kroku budeme napĺňať ďalšie ciele klubu v novej sezóne," uviedol v tlačovej správe generálny riaditeľ klubu Dušan Pašek.



"S tímom som sa zžil pomerne rýchlo a dosiahli sme viacero pekných výsledkov. Do budúcej sezóny pôjdeme opäť s pokorou a snahou splniť naše ambície," uviedol Draisaitl.



Capitals obsadili v základnej časti ICE Hockey League 7. miesto, vo štvrťfinále play off prehrali s HC Bolzano 1:4 na zápasy.