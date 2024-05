Ideálna 40-tka ružomberského asistenta Tomka: Boli sme koncentrovaní

Košice 1. mája (TASR) - Víťazstvo vo finále Slovenského pohára - Slovnaft cupu bolo ideálnym darčekom pre asistenta trénera futbalistov MFK Ružomberok Petra Tomka, ktorý práve 1. mája oslávil 40. narodeniny. Spoločne s hlavným kormidelníkom Ondřejom Smetanom dosiahli najväčší úspech vo svojich kariérach, po ktorom vyzdvihli koncentrovaný výkon svojich zverencov. Príjemným bonusom pre víťazný tím je miestenka v predkole Európskej ligy, ktorá bola jedným z cieľov klubu.



Trnavčania mali v úvode zápasu niekoľko sľubných príležitostí otvoriť skóre, no neuspeli. Nepodarilo sa im to ani v ďalších minútach a hoci prestrieľali súpera 18:6 (na bránu 6:1), odchádzali smutní. Ružomberčania nadviazali na prvý finálový triumf z roku 2006 napriek tomu, že na súperovu bránu vyslali iba jednu strelu. Tá napokon rozhodla, keď Adam Tučný v nadstavenom čase prvého polčasu využil nedorozumenie v defenzíve Spartaka. "Bol to náš typický ´hnusný´ zápas. Dali sme v ňom šťastný gól a potom sme neinkasovali. Zvíťazili sme 1:0, no na priebeh sa už nikto pýtať nebude. Trnava nás zatlačila, mala viac z hry, no počkali sme si na svoju šancu. Dokázali sme ju premeniť a teraz sme šťastní," poznamenal kapitán ružomberského tímu Marek Zsigmund, ktorý ocenil aj atmosféru na košickom štadióne. O tú sa starali najmä približne tri tisícky trnavských priaznivcov, no podporu mal aj ružomberský tím, ktorý povzbudzovalo približne 500 fanúšikov. Finále 55. ročníka Slovenského pohára sa uskutočnilo v Košickej futbalovej aréne, ktorú definitívne dokončili iba nedávno. "Je to krásny štadión. Keby to takto vyzeralo na celom Slovensku, mohli by sme byť hrdí. Chcem sa poďakovať našim fanúšikom za podporu, ale rešpekt patrí aj trnavským fanúšikom, ktorí boli úžasní," uviedol Zsigmund.



Tréner Ondřej Smetana sa tímu ujal v novembri 2023, keď figuroval na 8. mieste Niké ligy a hrozilo mu pôsobenie v skupine o udržanie sa. Napokon ho doviedol do skupiny o titul a aj k triumfu v Slovenskom pohári. "Tím potreboval svoj čas. Tento úspech je výsledkom práce všetkých v klube. Finále bolo najdôležitejším zápasom v mojej kariére. Som rád, že úsilie, ktoré sme do toho vložili, prinieslo výsledok," konštatoval Smetana.



O najväčšom úspechu kariéry hovoril aj jeho asistent Tomko: "Je to najväčší úspech v mojej trénerskej či hráčskej kariére. Všetkým chalanom i ľuďom v klube sa musím poďakovať za tento špeciálny darček. Hráči, ktorí mi doobeda gratulovali, vraveli, že darček príde okolo 17-tej hodiny. Mali pravdu." Ružomberčania nedopriali Trnave historický moment, ktorým by bol tretí pohárový triumf za sebou a potvrdili, že to na tohto súpera vedia. V súčte s predošlými deviatimi vzájomnými zápasmi v lige s ňou neprehrali už v 10 dueloch v sérii. "Futbal rozhodujú detaily a myslím si, že sme boli koncentrovanejší než Trnava. My sme sa pripravovali, chceli sme byť dôslední v detailoch. Potvrdili sme to aj v zápase," povedal Tomko, ktorého tešila aj vidina pohárovej Európy: "Ešte je skoro myslieť na to. Teraz si chceme užiť oslavy s tímom i rodinami, na Európu budeme myslieť neskôr. Aj na to sa veľmi tešíme."