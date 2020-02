IFAB otestuje dočasné striedania v prípade podozrenia z otrasu mozgu

Lausanne 28. februára (TASR) - Medzinárodný výbor pre pravidlá futbalu (IFAB) sa dohodol na testovaní dočasného striedania v zápasoch. Týkalo by sa to prípadov pri podozreniach z otrasu mozgu, pri ktorých by počas ošetrovania za postrannou čiarou dočasne hral náhradník. Na rokovaní v Belfaste sa predstavitelia dohodli, že sa toto pravidlo čo najskôr vyskúša.



O tejto myšlienke IFAB rokoval už od polovice októbra. "Pred navrhnutím možných zmien potrebujeme viac údajov na vyhodnotenie," uvádza sa vo vyhlásení, ktoré tlmočila agentúra DPA.



Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) má veľký záujem otestovať toto pravidlo už na letnom olympijskom turnaji mužov aj žien v Tokiu.