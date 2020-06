Manchester 31. mája (TASR) - Nigérijský futbalista Odion Ighalo by mal zostať v Manchestri United až do januára 2021. Jeho materský klub Šanghaj Šen-chua podľa portálu britského denníka Daily Mirror súhlasil s predĺžením hosťovania, ktoré sa malo pôvodne skončiť na konci mája tohto roka.



Tridsaťročný útočník prišiel na Old Trafford v januári, aby zaplnil miesto po zranenom Marcusovi Rashfordovi. Za klub odohral osem duelov a strelil štyri góly, no potom sezónu prerušila pandémia koronavírusu. Ighalo už v minulosti pôsobil v Anglicku, v drese Watfordu odohral v rokoch 2014 až 2017 dokopy 100 zápasov a strelil 40 gólov.