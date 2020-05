Ighalo si chce predĺžiť hosťovanie v Manchestri United

Manchester 9. mája (TASR) - Nigérijský futbalový útočník Odion Ighalo verí, že si predĺži hosťovanie v Manchestri United. Do anglického klubu prestúpil 30. januára z čínskeho Šanghaja Šen-chua a zmluva mu platí len do 31. mája.



Za klub odohral pred prerušením súťaží osem duelov a strelil štyri góly. "Chcel by som aspoň dokončiť túto sezónu, ak to bude možné. Mal som dobrú formu, dával som góly a teraz nehráme už vyše mesiaca. Dal som do toho všetko a dúfam, že sa ešte bude hrať. No moje hosťovanie sa blíži ku koncu," uviedol pre BBC Sport.



Ighalo už v minulosti pôsobil v Anglicku, v drese Watfordu odohral v rokoch 2014-2017 dokopy 100 zápasov a strelil 40 gólov.



Predstavitelia Premier League veria, že by mohli znovu odštartovať sezónu v priebehu júna.