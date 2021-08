Iglesias získal zlato do 69 kg

Box - do 69 kg:



Finále: Roniel Iglesias - Pat McCormack 5:0



Semifinále: McCormack – Walsh (Ír.) bez boja, Iglesias – Zamkovoj (ROC) 5:0



Konečné poradie do 69 kg:



1. Roniel Iglesias (Kub.)

2. Pat McCormack (V. Brit.)

3. Aidan Walsh (Ír.) a Andrej Zamkovoj (ROC)

5. Delante Johnson (USA), Bobo-Usmon Baturov (Uzb.), Eskerchan Madijev (Gruz.), Merven Clair (Maur.)

Tokio 3. augusta (TASR) – Kubánsky boxer Roniel Iglesias získal zlato na OH v Tokiu v kategórii do 69 kg. Vo finálovom zápase zdolal Brita Pata McCormacka 5:0 na body. Bronzové medaily získali zdolaní semifinalisti Ír Aidan Walsh a Rus Andrej Zamkovoj, ktorý štartoval pod hlavičkou Ruského olympijského výboru.Pre Iglesiasa, ktorý 14. augusta oslávi 33. narodeniny, sú OH v Tokiu už štvrté v kariére. V olympijskom ringu v Kokugikan Aréne rozšíril svoju zbierku medailí z OH o najcennejší kov po tom, ako v roku 2008 získal bronz a na OH v 2012 zlato. Pred piatimi rokmi na olympiáde v Riu vypadol vo štvrťfinále. Pre 26-ročného McCormacka je striebro prvá olympijská medaila.