Igora Libu uvedú do Siene slávy IIHF, poctia aj Jágra

Zürich/Praha 15. januára (TASR) - Bývalého slovenského útočníka Igora Libu uvedú do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Riadiaci orgán svetového hokeja na májových MS v Prahe a Ostrave vymenuje okrem Libu aj stále aktívneho Čecha Jaromíra Jágra, či zlatého olympijského medailistu Ryana Smytha z Kanady.



Do spoločnosti 244 členov Siene slávy sa dostane Liba ako desiaty Slovák v histórii. Pred ním sa to podarilo Jozefovi Golonkovi (1998), Vladimírovi Dzurillovi (1998), Jánovi Staršiemu (1999), Petrovi Šťastnému (2000), Ladislavovi Horskému (2004), Ladislavovi Trojákovi (2011), Petrovi Bondrovi (2016) a naposledy v roku 2019 dvojici Miroslav Šatan a Žigmund Pálffy.



Do osemčlenného zoznamu nových laureátov sa dostali aj Fín Petteri Nummelin, Švéd Kenny Jönsson, Čech Jaroslav Pouzar, americká hokejistka Natalie Darwitzová a bývalá kanadská trénerka Melody Davidsonová. Historický výbor IIHF tiež odhlasoval udelenie tzv. Míľnikovej ceny českému národnému tímu z roku 1998, ktorý získal zlatú medailu na ZOH v Nagane.