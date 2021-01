IHL: Bratislava Capitals posilní Sergej Kosticyn

Bratislava 20. januára (TASR) - Hokejový klub iClinic Bratislava Capitals získal posilu zvučného mena. Účastník nadnárodnej Ice Hockey League (IHL) angažoval skúseného bieloruského útočníka Sergeja Kosticyna. Tridsaťtriročný hokejista je už v Bratislave a k mužstvu sa pripojí hneď po absolvovaní povinnej karantény. Capitals o tom informovali na svojej oficiálnej facebookovej stránke.



Mladší z bratov Kosticynovcov by mohol absolvovať premiéru v novom drese v zápase proti VSV Villach (29. januára). Bývalý bieloruský reprezentant má na konte 393 zápasov v zámorskej NHL (353 v základnej časti a 40 v play off), kde nastupoval za Montreal Canadiens a Nashville Predators. V KHL odohral 329 stretnutí v drese Avangardu Omsk, Ak Bars Kazaň a naposledy Dynama Minsk, v ktorom zastával aj funkciu kapitána. Sezónu 2029/2020 vynechal pre zdravotné problémy.



"Do tímu prichádza hráč s veľkými skúsenosťami z NHL a KHL, práve tie rozhodujú v zlomových momentoch zápasu. Sergej Kosticyn patrí k najlepším bieloruským hráčom v histórii. Vieme, že mal problémy s chrbtom, absolvoval operáciu a nehral dlhšiu dobu. Je to profesionál, hladný po kvalitnom hokeji a verím že k nám príde pripravený a motivovaný pomôcť v boji o play off," uviedol generálny riaditeľ Bratislava Capitals Dušan Pašek ml. V mužstve naopak skončil útočník Adam Lapšanský, ktorý sa vrátil do Košíc. "Dostal dobrú ponuku a aj vzhľadom na príchod Sergeja a bodovací systém hráčov ICEHL sme sa rozhodli, že ho uvoľníme," doplnil Pašek.