Bratislava Capitals prehrala na ľade Dornbirnu 5:6 po predĺžení

IHL:



Dornbirn Bulldogs – iClinic Bratislava Capitals 6:5 pp (2:2, 2:1, 1:2 - 1:0)



Góly: 6. Romig (Jevpalovs), 10. Häußle (Macierzynski), 25. Fröwis (Schwinger, Kokkila), 32. Luciani (Kokkila, Yogan), 45. Luciani (Rapuzzi, Yogan), 61. Rapuzzi (Yogan) – 3. Köver (Bubela, Hults), 18. Mrázik (Higgs), 33. Bezák (Šmída, Köver), 54. Buc (Hudec, Guimond), 58. Bubela (Culkin, Hults). Rozhodovali: Rozhodca: Huber, Smetana – Martin, Sparer, vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0.



Dornbirn: Östlund – MacKenzie, Salmela, Nilsson, Egger, Schnetzer, Kokkila, Antonitsch – Luciani, Rapuzzi, Yogan – Woger, Häussle, Macierzynski – Jevpalovs, Pavlovs, Romig – Schwinger, Straka, Fröwis



Bratislava: Baroš – Chovan, Culkin, Romančík, Bohunický, Boldižár, Guimond, Ďurkech, Šedivý – Kosticyn, Hults, Bubela – Mrázik, Higgs, Faith – Hudec, Buc, Fortier – Köver, Šmída, Bezák

ďalšie výsledky:



Linz - Bolzano 3:2,

Klagenfurt - Fehervár 2:1 pp,

Salzburg - Graz 4:3 pp,

Villach - Innsbruck 3:6



tabuľka:



1. Bolzano 40 23 4 5 8 128:78 82

2. Klagenfurt 40 23 3 4 10 122:80 79

3. Fehervár 40 20 5 5 10 136:115 75

4. Viedeň Capitals 40 17 7 4 12 129:109 69

5. Salzburg 40 19 3 5 13 120:105 68

6. Dornbirn 39 15 5 3 16 117:107 58

7. Graz 40 13 4 4 19 109:135 51

8. Innsbruck 40 13 3 5 19 130:140 50

9. Bratislava 39 14 3 2 20 99:127 50

10. Villach 40 9 5 4 22 93:135 41

11. Linz 40 10 1 2 27 81:133 34

Viedeň 7. februára (TASR) - Hokejisti iClinic Bratislava Capitals prehrali v nedeľnom súboji nadnárodnej Ice Hockey League (IHL) na ľade Dornbirnu 5:6 po predĺžení. Pre zverencov Petra Draisaitla to bola druhá prehra po sebe.Bratislavčania začali lepšie, už v tretej minúte ich poslal do vedenia Köver. Domáci však odpovedali rýchlo a onedlho vyrovnal Romig. V desiatej minúte poslal Dornbirn do vedenia Häussle, ale dve minúty pred koncom prvej dvadsaťminútovky vyrovnal Mrázik.V druhej tretine však išli opäť do vedenia domáci "buldoci" zásluhou Fröwisa, na jeho zásah potom nadviazal Luciani. Dvojgólové manko však hostia ešte do konca druhej tretiny dokázali skresať, keď sa presadil Bezák.Dramatická bola aj tretia tretina. Dornbirnu najskôr vrátil dvojgólové vedenie opäť Luciani, ale šesť minút pred koncom znížil Buc. Bratislavčania potom vyvinuli veľkú snahu a napokon sa im zásluhou Bubelu podarilo vyrovnať. O zisku dvoch bodov pre Dornbirn však rozhodol po 22 sekundách predĺženia Rapuzzi.