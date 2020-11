IHL: Bratislava Capitals prehrali vo Fehérvári po nájazdoch

Hydro Fehérvár AV 19 - iClinic Bratislava Capitals 3:2 pp a sn (1:0, 0:1, 1:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 18. Sarauer (Petan, Mihaly), 57. Petan (Sarauer, Hargrove), rozh. nájazd premenil Bartalis - 36. Ahl, 41. Hults (Čajkovič), rozhodovali: Smetana, Sternat – Gatol, Kašpar, vylúčení 2:1 na 2 min., presilovky a oslabenia 0:0



zostavy:



Fehérvár: Janus – Campbell, Stipsicz, Horváth, Caruso, D. Szabo, Geiger – Kuralt, Bartalis, Hargrove – Peta, Sarauer, Mihaly – Reisz, Kahkonen, Erdely – Peter, Sarpatki, B. Szabo



Capitals: Baroš – Bohunický, Sloboda, Guimond, Šedivý, Finn, Romančík – Ahl, Bubela, Miklík – Čajkovič, Hults, Higgs – Lapšanský, Buc, T. Varga – Lipiansky, Bezák, Faith – Hudec

Fehervár 11. novembra (TASR) - Hokejisti iClinic Bratislava Capitals prehrali v predohrávke 11. kola medzinárodnej IHL na ľade Hydro Fehérvár AV 19 2:3 po predĺžení a nájazdovom rozstrele. Maďarský tím ukončil trojzápasovú víťaznú sériu zverencov trénera Rostislava Čadu.Capitals nastúpili na prvý duel v IHL od 24. októbra, keď zdolali Linz 4:3. Bratislavčania mali v úvode presilovku, keď na trestnú lavicu išiel Sarpatki, no nevyužili ju. Maďarský tím postupne prebral aktivitu a v 18. minúte sa ujal vedenia, keď prihrávku Petana spoza bránky usmernil do siete Sarauer. V 27. minúte mohol zvýšiť Stipsicz, ktorý sa ocitol sám pred Barošom, no veľkú šancu nevyužil. V 36. minúte sa Capitals dočkali vyrovnania po peknej individuálnej akcii Ahla, ktorý prekonal Janusa strelou medzi betóny. Hneď v úvodnej minúte tretej tretiny hostia otočili skóre, keď prihrávku Čajkoviča tečoval za Janusov chrbát Hults. V závere domáci vystupňovali tlak v snahe vyrovnať. Po pokuse Stipsicza zachránila Baroša bránková konštrukcia, no v 57. minúte bol gólman hostí bezmocný po strele Petana - 2:2. V predĺžení mal veľkú príležitosť rozhodnúť Ahl, no nepremenil trestné strieľanie a tak prišiel na rad nájazdový rozstrel. V ňom uspel Fehérvár, rozhodujúci pokus premenil Bartalis.