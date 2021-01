IHL: Bratislava Capitals zdolali Linz

IHL - dohrávka 10. kola:



iClinic Bratislava Capitals - Black Wings Linz 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)



Góly: 31. Romančík (Čajkovič, Ahl). 52. Buc (Bohunický, Lapšanský), 57. Higgs (Hudec) - 55. Kozek (Tikkinen, Pelletier). 58. Lebler (Pelletier, Bretschneider)- Rozhodovali: Smetana, Trilar – Bärnthaler, Hribar, vylúčení: 1:5 na 2 min. presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov



Capitals: Coreau – Culkin, Bohunický, Finn, Guimond, Romančík, Šedivý, Boldižár – Bubela, Hults, Ahl – Čajkovič, Higgs, Köver – Fortier, Buc, Lapšanský – Hudec, Bezák, Šalka



Linz: Kickert – Bartulis, Kragl, Beaudoin, Tikkinen, Kail, Matzka – Lahoda, Pelletier, Lebler – Zusevics, Hytonen, Kozek – Freunschlag, Brucker, Bretschneider – Rohm, Pusnik, Mitsch

Bratislava 12. januára (TASR) - Hokejisti iClinic Bratislava Capitals zvíťazili v utorňajšej dohrávke 10. kola Ice Hockey League (IHL) nad Black Wings Linz 3:2. Zverenci trénera Petra Draisaitla figurujú v tabuľke s 35 bodmi na 9. priečke.Bratislavčania mohli od 8. minúty prehrávať po chybe v obrannom pásme, šancu Leblera však zneškodnil Coreau. V druhej tretine Capitals zvýšili aktivitu. Nevyužili síce presilovku 5:3, no v 31. minúte sa ujali vedenia zásluhou Romančíka, ktorý zužitkoval prihrávku Čajkoviča. Pri ďalších šanciach domácich sa vyznamenal brankár Linzu Kickert, v 52. minúte ho však prekonal Buc, ktorý zo vzduchu dopravil puk do bránky. Linz síce znížil Kozekom, no Higgs o necelé dve minúty neskôr prinavrátil domácim dvojgólový náskok. Rakúšania vďaka Leblerovi už iba skorigovali prehru.