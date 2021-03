IHL: Capitals prehrali v Bolzane po predĺžení, Taliani vedú 2:1

Ice Hockey League:

2. zápas štvrťfinále play off:



HC Bolzano - iClinic Bratislava Capitals 2:1 pp (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)



Góly: 3. Halmo (Bardaro, Fournier), 65. Findlay (Frank) – 28. Kosticyn. Rozhodovali: Ofner, Piragic – Bärnthaler, Pardatscher, vylúčení: 4:6 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0.



Bolzano: Irving – Youds, Robertson, Plastino, Pietroniro, Tauferer, Fournier, Deluca, Pitschieler – Bardaro, Catenacci, Halmo – Gazley, Findlay, Frank – Miceli, Bernard, Frigo – Insam, Alberga, Giliati



Capitals: Coreau – Carson, Guimond, Chovan, Bohunický, Ďurkech Culkin – Fortier, Hults, Ahl – Miklík, Higgs, Kosticyn – Hudec, Buc, Bubela – Šmída, Bezák, Faith – Köver



/na zápasy: 2:1/

ďalšie výsledky:



Red Bull Salzburg - Dornbirn Bulldogs 4:1 /stav série 1:2/



Viedeň Capitals - Fehérvár AV19 1:0 /stav série 3:0/



KAC Klagenfurt - VSV Villach 3:2 /stav série 2:1/

Bolzano 17. marca (TASR) – Hokejisti iClinic Bratislava Capitals prehrali v treťom zápase štvrťfinále play off IHL na ľade Bolzana 1:2 po predĺžení. Víťaz základnej časti vedie v sérii 2:1.Bratislavčania dostali výhodu presilovky ešte skôr, ako sa začal samotný zápas. Za nešportové správanie pred úvodným buly si Frank vyslúžil štvorminútový trest. Po 45 sekundách však putoval na trestnú lavicu aj hosťujúci Higgs. Bolzano dokázalo v hre štyroch proti štyrom prekonať Coreaua, ale videorozhodca gól neuznal. Domáci sa vzápätí predsa presadili, keď v oslabení skóroval Halmo. V závere úvodného dejstva Capitals zvýšili tempo, ale Carsonovu i Chovanovu streli zlikvidoval Irving.V úvode mohli domáci pridať aj druhý gól, keď sa dostal do nájazdu Firgo, ale s bekhendovým blafákom nepochodil. Naopak, v 28. minúte sa dostal po chybe Bardara k puku Kosticyn a vyrovnal. Potom mal dobrú šancu Fortier, ale Irving bol tentoraz úspešný. Hostia mohli zvrátiť zápas v 55.minúte, keď mieril sám na brankára Buc, ale Irving sa opäť blysol, na opačnej strane nepochodil ani Halmo. Zápas dospel až do predĺženia, v ktorom mali viac šťastia domáci, v 65. minúte rozhodol Findley.