IHL: Capitals zdolali doma Villach po nájazdoch

10. kolo Ice Hockey League:



iClinic Bratislava Capitals - VSV Villach 2:1 pp a sn (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 36. Higgs (Miklík, Ahl), rozh. nájazd Lapšanský - 48. Bjorkstrand (Kosmachuk, Pollastrone). Rozhodovali: Baluška, Hronský - Durmis, Jedlička, vylúčení 7:5 na 2 min., presilovky a oslabenia 0:0, bez divákov



Capitals: Baroš – Bohunický, Sloboda, Guimond, Šedivý, Finn, Romančík, Chovan – Ahl, Bubela, Miklík – Čajkovič, Hults, Higgs – Lapšanský, Buc, T. Varga – Bezák, Hudec, Faith – Lipiansky



VSV: Gudlevskis – Schmidt, Bacher, Mangene, Zauner, Wolf, Brunner, Urbanek, Kreuzer – Ulmer, Gill, Caron – Wachter, Bjorkstrand, Pollastrone – Kosmachuk, Collins, Wappis – Lazinger, Maxa, Wohlfahrt

Ďalšie výsledky IHL:



predohrávka 14. kola:



Viedeň Capitals - Dornbirn Bulldogs 2:1



predohrávky 15. kola:



HC TWK Innsbruck - KAC Klagenfurt 1:2



Hydro Fehérvár AV 19 - Graz99ers 5:2



Bratislava 15. novembra (TASR) - Hokejisti iClinic Bratislava Capitals si v medzinárodnej Ice Hockey League (IHL) pripísali na konto štvrté víťazstvo. V nedeľňajšom dueli 10. kola triumfovali doma nad posledným tímom tabuľky VSV Villach 2:1 po nájazdoch. Rozhodujúci premenil Adam Lapšanský.V riadnom hracom čase sa z domácich gólovo presadil iba Kanaďan Brock Higgs v prostrednej časti, za Villach vyrovnal v tretej tretine Dán Patrick Bjorkstrand. Brankár Samuel Baroš zaznamenal 38 úspešných zákrokov. Zverenci trénera Rostislava Čadu zabrali naplno po dvoch predchádzajúcich prehrách a v tabuľke im patrí siedma pozícia.Bratislavčania mohli ísť do náskoku už vo 4. minúte, keď sa dostal do šance Čajkovič, no zmaril mu ju brankár Gudlevskis. Na druhej strane bol Baroš pozorný pri strele Collinsa a skóre sa nemenilo ani pri vylúčeniach Čajkoviča a Finna na jednej a Collinsa na druhej strane. Opticky viac z hry mali domáci, no mohli prehrávať, keď sa v 28. minúte dostal súper do prečíslenia vo vlastnom oslabení a vyniknúť musel opäť Baroš. Nepresadil sa proti nemu ani Wachter, na druhej strane však už v 36. minúte poslal Capitals do vedenia Higgs po chybe v defenzíve hostí. V tretej časti Villach zmazal manko v 48. minúte, Kosmachuk našiel pred bránkou Dána Bjorkstranda a ten vyrovnal na 1:1. Baroš v závere riadneho času viackrát podržal svoj tím a gól nepadol ani v predĺžení. V nájazdoch bol Lapšanský jediný úspešný exekútor.