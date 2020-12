IHL: Capitals získali kanadského obrancu Culkina

Bratislava 8. decembra (TASR) - Slovenský hokejový klub iClinic Bratislava Capitals získal do svojich služieb kanadského obrancu Ryana Culkina.



"Potrebovali sme posilniť našu defenzívu, preto sme veľmi radi, že sa nám podarilo získať Ryana. Je to obranca s dobrým korčuľovaním a veríme, že zapadne do našej koncepcie," uviedol v tlačovej správe viceprezident a generálny riaditeľ klubu Dušan Pašek.



Dvadsaťšesťročný Culkin doteraz pôsobil v nižších zámorských súťažiach. V roku 2012 si ho vybralo z 5. kola draftu Calgary Flames, ale v NHL neodohral ani jeden duel. V uplynulom ročníku obliekal dres tímu Maine Mariners v ECHL, kde nazbieral v 45 stretnutiach 33 bodov (8+25). Nastúpil aj do ôsmich zápasov v AHL za Laval Rocket.