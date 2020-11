IHL: HC Bolzano vyhralo nad Bratislava Capitals v 14. kole

Ice Hockey League - 14. kolo:



HC Bolzano - iClinic Bratislava Capitals 6:5 (1:2, 2:1, 3:2)



Góly: 15. Bernard (Youds, Fournier), 22. Halmo (Robertson, Alberga), 23. Di Perna (Miceli, Frank), 53. Robertson (Findlay, Deluca), 55. Gazley (Halmo, Giliati), 56. Plastino (Gazley, Findlay) – 11. Hults (Guimond, Čajkovič), 13. Faith (Hudec, Varga), 30. Čajkovič (Guimond, Hults), 50. Finn (Lapšanský, Buc), 52. Miklík (Ahl, Buc). Rozhodovali: Bulovec, Piragič - Pardatscher, Rigoni, vylúčení: 8:4 na 2 min, presilovky: 2:4, oslabenia: 0:0.



HC Bolzano: Irving – Plastino, Robertson, Youds, Fournier, DiPerna, Trivellato, Gios, Frigo – Miceli, Bernard, Frank – Gazley, Findlay, Deluca - Bardaro, Catenacci, Giliati – Insam, Alberga, Halmo



Bratislava Capitals: Hamerlík – Šedivý, Finn, Chovan, Guimond, Bohunický, Romančík - Lapšanský, Bubela, Miklík - Ahl, Hults, Čajkovič – T. Varga, Buc, Higgs – Faith, Hudec, Bezák – Lipiansky



Ďalšie výsledky IHL:



dohrávka 10. kola:



Dornbirn - Black Wings Linz 5:3



dohrávka 13. kola:



Fehérvár AV19 - Viedeň Capitals 3:4 pp a sn



Bolzano 19. novembra (TASR) - Hokejisti iClinic Bratislava Capitals utrpeli v nadnárodnej Ice Hockey League (IHL) šiestu prehru. V stredajšom zápase 14. kola podľahli talianskemu tímu HC Bolzano tesne 5:6. Zverenci trénera Rostislava Čadu figurujú v tabuľke so ziskom 11 bodov na deviatom mieste. Bolzanu patrí so 16 bodmi piata pozícia.Od úvodu sa hralo v dobrom tempe a puk lietal zo strany na stranu, no chýbali vyložené šance. Tie si ako prví vypracovali hostia a v 11. minúte sa aj ujali vedenia, keď využil presilovku Hults. O dve minúty neskôr viedol bratislavský tím už 2:0. Domáci brankár Irving nepokryl puk po strele Hudeca, dostal sa k nemu Faithovi a zasunul ho do siete. Bolzano odpovedalo o ďalšie dve minúty zásahom Bernarda, ktorý mohol potom pri oslabení aj vyrovnať, no Hamerlík podržal svojich spoluhráčov. Do druhého dejstva vstúpili výborne domáci hráči a za 129 sekúnd otočili skóre. Najprv sa z dorážky presadil Halma a v bránke skončila so šťastím aj strieľaná prihrávka Di Pernu - 3:2. Bratislavčanom sa podarilo vyrovnať po polhodine hry, keď sa v početnej výhode ujala presná strela Čajkoviča. V ďalších minútach si oba tímy vypracovali viacero príležitostí, no vrece s gólmi sa roztrhlo až v záverečnej desaťminútovke. Capitals išli po presilovkových zásahoch Finna a Miklíka v 50. a 52. minúte do vedenia 5:3, no nedokázali ho udržať a nakoniec prehrali. Domáci totiž za tri minúty otočili na 6:5 vďaka gólom Robertsona, Gazleyho a Plastina.