IHL: Mužstvo Bratislava Capitals porazilo HC Innsbruck

IHL - 27. kolo:



HC TIWAG Innsbruck - iClinic Bratislava Capitals 2:3 pp a sn (1:0, 0:1, 1:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 9. Ciampini (Jennes, Christoffer), 59. Christoffe (Girard, Lattner) - 30. Bubela (Culkin, Guimond), 47. Culkin (Čajkovič), rozh. nájazd Fortier. Rozhodovali: Smetana, Virta – Kontschieder, Pardatscher, vylúčení: 4:1 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0.



HC TWK Innsbruck: McCollum – Tansey, Lattner, Saucerman, Racine, Porseland, Wetzelsberger – Jennes, Christoffer, Ciampini – Winkler, Girard, Herr – Paulweber, Gerlach, Kromp – Mader, Bär



iClinic Bratislava Capitals: Baroš – Finn, Bohunický, Culkin, Guimond, Romančík, Šedivý, Boldižár – Čajkovič, Hults, Ahl – Miklík, Bubela, Lapšanský – Fortier, Higgs, Hudec - Bezák, Buc, Lipiansky

ďalšie výsledky



11. kolo:



VSV Villach - HC Bolzano 2:1 pp



18. kolo:



Fehérvár AV19 - Red Bull Salzburg 4:2



27. kolo:



Dornbirn Bulldogs - Graz 99ers 2:0



KAC Klagenfurt - Viedeň Capitals 5:3

Innsbruck 22. decembra (TASR) - Hokejisti iClinic Bratislava Capitals zvíťazili v utorkovom zápase nadnárodnej ICE Hockey League (IHL) na ľade rakúskeho HC TIWAG Innsbruck 3:2 po samostatných nájazdoch. Jediným úspešným exekútorom v nájazdovom rozstrele bol kanadský útočník hostí Maxime Fortier. Bratislavčania si pripísali desiatu výhru v sezóne a poistili si deviatu priečku, rakúsky tím prehral po sérii štyroch víťazstiev a v tabuľke je piaty.Capitals boli v prvej tretine strelecky aktívnejším tímom, paradoxne však inkasovali. V 9. min poslal domácich do vedenia Campini. Aj v druhej časti bratislavský tím lepšie kombinoval a v polovici stretnutia sa dočkal vyrovnania. Spoza protihráča vystrelil Bubela a namieril presne do pravého horného rohu domácej bránky - 1:1. Ten istý hráč mohol v 35. min pridať aj druhý gól hostí, keď sa predral až pred McColluma, bekhendom ho však neprekonal. Na opačnej strane výborne zasiahol Baroš pri šanci Herra. Capitals sa druhýkrát tešili z gólu v 47. minúte, Čajkovič prihral od mantinelu na modrú čiaru, odkiaľ Culkin tvrdou strelou prepálil McColluma - 1:2. Domáci v snahe vyrovnať to preháňali s agresivitou a doplácali na to zbytočnými vylúčeniami, čo nahrávalo Capitals. V samom závere to skúsil Innsbruck v šestici bez brankára a svoj tlak pretavil vo vyrovnávajúci gól, duel poslal do predĺženia Christoffer. V ňom si Capitals odsedeli svoj prvý dvojminútový trest v zápase, v oslabení ustáli obrovský tlak domácich aj vďaka vynikajúcemu Barošovi. Na opačnej strane mohol rozhodnúť Čajkovič, no McCollum zneškodnil betónom jeho blafák. Duel tak dospel až do samostatných nájazdoch. V nich bol z piatich exekútorov úspešný iba útočník hostí Fortier.