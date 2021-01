IHL: Tím Bratislava Capitals prehral v Salzburgu

IHL:



EC Red Bull Salzburg – iClinic Bratislava Capitals 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)



Góly: 20. Skille (Heinrich), 42. Skille (Joslin, McIntyre), 51. Hochkofler (Zündel) – 28. Guimond (Hults, Finn), 56. Hults (Faith). Rozhodovali: Berneker, Siegel – Nothegger, Seewald, vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, bez divákov



Salzburg: Eliasson – Chorney, Heinrich, Schreier, Joslin, Zündel, Pallestrang, Jakubitzka – Hughes, Baltram, Raffl – Skille, McIntyre, P. Huber – M. Huber, Leonhardt, Harnisch – Feldner, Pilloni, Hochkofler

Bratislava Capitals: Baroš – Culkin, Bohunický, Finn, Guimond, Romančík, Šedivý, Boldižár – Hudec, Hults, Ahl – Čajkovič, Bubela, Lapšanský – Faith, Higgs, Fortier – Šalka, Buc, Bezák

Salzburg 8. januára (TASR) - Hokejisti iClinic Bratislava Capitals prehrali v piatkovom zápase Ice Hockey League (IHL) na ľade RB Salzburg 2:3. Pre zverencov Petra Draisaitla je to už piata prehra z predchádzajúcich šiestich zápasov a v tabuľke im patrí s 32 bodmi 9. priečka.V prvej tretine mali oba tímy šance, ale gól padol až v jej závere. Skille 53 sekúnd pred sirénou trafil z uhla ponad Barošove rameno a poslal Salzburg do vedenia. Bratislavčania vyrovnali po siedmich minútach druhej časti hry, keď vyhrali buly v útočnej tretine a nastrelený puk Guimonda od mantinelu skončil v sieti. V závere druhej tretiny mohol Salzburg opäť viesť, hostí zachránil výborným zákrokom Baroš. V úvode tretej dvadsaťminútovky však opäť Skille namieril presne a Salzburg viedol 2:1. Ten istý hráč mal potom na hokejke definitívu, ale Baroš ho vychytal. Napokon však domáci rozhodli o triumfe v 51. minúte zásahom Hochkoflera. Štyri minúty pred koncom duel ešte zdramatizoval Hults, no v power play sa hosťom už vyrovnať nepodarilo.