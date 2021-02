IHL: Tím iClinic Bratislava Capitals zdolal Graz

IHL - 42. kolo:



iClinic Bratislava Capitals - Graz 99ers 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)



Góly: 9. Hudec (Bubela), 29. Higgs (Culkin, Miklík) - 40. Mylläri (Broda, Schiechl), Rozhodovali: Hronský, Jedlička – Smetana, Konc, vylúčení: 3:1 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, bez divákov



Capitals: Coreau – Chovan, Culkin, Boldižár, Guimond, Romančík, Šedivý, Ďurkech – Miklík, Hults, Kostitsyn – Fortier, Higgs, Bubela – Hudec, Buc, Mrázik – Šmida, Bezák, Faith

Graz: Bowns – Setzinger, Mylläri, Lindner, Altmann, Moderer, Kirchschläger, Pesendorfer, Pfeffer – Porsberger, Cameranesi, Sointu – Latta, Schiechl, Broda – Ograjensek, Oleksuk, Oberkofler – Rappold, Kainz, Alagic

Bratislava 2. februára (TASR) - Hokejisti tímu iClinic Bratislava Capitals zvíťazili v 42. kole Ice Hockey League (IHL) na domácom ľade nad Grazom 99ers 2:1. Zverenci trénera Petra Draisaitla sú v neúplnej tabuľke na ôsmom mieste so ziskom 50 bodov.Capitals začali aktívne a v 9. minúte sa ujali vedenia. Vylúčenie Altmanna potrestal deväť sekúnd pred jeho návratom z trestnej lavice Hudec, ktorý skóroval do poloodkrytej bránky. Na začiatku druhej tretiny sa Bratislavčania ubránili náporu rakúskeho tímu a v 29. minúte udreli po druhý raz, keď peknú kombinačnú akciu zakončil Higgs. Jedenásť sekúnd pred koncom druhej časti hry sa hosťom podarilo znížiť zásluhou Mylläriho. V úvode tretej štvrtiny mohlo byť vyrovnané, no domácich zachránila žrď. V 55. minúte podržal Capitals výborným zákrokom Coreau. Bratislavčania si už udržali tesný náskok a do tabuľky si pripísali dôležité tri body.