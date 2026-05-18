Ihnát a Šepeľová obhájili prvenstvo v ankete Volejbalista roka 2025
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 18. mája (TASR) - Víťazmi ankety Volejbalista roka 2025 sa stali medzi mužmi Jakub Ihnát a medzi ženami Zuzana Šepeľová. Obaja obhájili prvenstvo z minulého roka. Galavečer s vyhlásením výsledkov 32. ročníka ankety Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) sa uskutočnil v pondelok v bratislavskom Divadle L+S.
Ocenili tam najlepších slovenských volejbalistov, volejbalistky, trénerov, mládežnícke talenty a ďalšie osobnosti slovenského volejbalu za uplynulý rok. Galavečer priniesol aj uvedenie nových členov do Siene slávy slovenského volejbalu a pripomenutie si najväčších momentov sezóny 2025.
Dvadsaťdeväťročný Ihnát triumfoval v ankete tretíkrát za sebou. Smečiar strieborného tímu uplynulej sezóny českej ligy Lvi Praha v roku 2025 priviedol ako kapitán slovenskú reprezentáciu k návratu na majstrovstvá Európy po piatich rokoch. V roku 2025 sa v Česku radoval zo zisku double. „V roku 2025 tam bolo niekoľko momentov, ale v prvom rade výhra v pohári, následne výhra vo finále play off českej extraligy, kde sme prehrávali 0:2 na zápasy a triumfovali sme 3:2. V lete postup na majstrovstvá Európy, nádherný zápas v Žiline proti Lotyšsku, spadol nám kameň zo srdca. Uplynulý rok bol naozaj super. Je to pre mňa obrovská hrdosť a pocta, pretože na zozname víťazov ankety sú obrovskí hráči, ktorí boli ocenení iba raz. Mne sa to podarilo trikrát, čo je niečo neuveriteľné, beriem to s obrovskou pokorou. Ťažko povedať, ktoré víťazstvo v ankete je najcennejšie. Prvé je vždy prvé, ale asi by som povedal aj toto tretie, lebo boli nejaké ťažkosti v Prahe a nádherná bodka bola, že sme minulý rok vyhrali pohár aj ligu. Ja som bol súčasťou základnej zostavy, takže človek má ešte väčšiu radosť z toho, keď sa na tom takto aktívne podieľa,“ vyjadril sa Jakub Ihnát, najlepší slovenský volejbalista za rok 2025.
Dvadsaťšesťročná smečiarka Šepeľová obhájila prvenstvo už ako hráčka francúzskeho vicemajstra Levalloisu Paríž Saint-Cloud, kam sa vlani po účasti na majstrovstvách sveta v Thajsku sťahovala z belgického Tchalou. „Bola to dlhá a náročná sezóna, či už po mentálnej, alebo fyzickej stránke. Také to najhlavnejšie, čo sa minulú sezónu udialo, boli majstrovstvá sveta v Thajsku, čo si neskutočne vážim, že som sa na nich mohla zúčastniť. Bol to neskutočný zážitok a určite na to nikdy nezabudnem. Zostávam v Paríži, tento rok sme sa dostali do finále, tak dúfam, že sa nám to podarí minimálne zopakovať. Je to neskutočný pocit, lebo pochádzam z malého mesta Snina a veľmi si vážim, že tu môžem stáť druhý rok za sebou. V takej konkurencii, aká tu je, veľa hráčok malo úspešnú sezónu. Preto si vážim každý jeden hlas a je to pre mňa veľká motivácia. Vyhrať to raz je naozaj úžasné, obhájiť to je dosť ťažké a naozaj úprimne som to nečakala, že sa mi to podarí obhájiť tento rok,“ povedala o svojom druhom triumfe v ankete Zuzana Šepeľová.
Trénerom roka v mužskej kategórii sa po tretí raz stal Robin Pělucha, ktorý v sezóne 2024/25 s VKP Bratislava triumfoval v extralige aj v Slovenskom pohári. Už pod hlavičkou VK Slovan doviedol tím v ročníku 2025/26 na tretie miesto v európskom Challenge Cupe, k úspešnej obhajobe v Slovenskom pohári a do finále najvyššej slovenskej súťaže, kde „belasí“ nestačili na Komárno.
Mužov Slovana Bratislava vďaka týmto úspechom vyhlásili za kolektív roka a najlepším ženským kolektívom bola ženská reprezentácia Slovenska, ktorá sa vlani premiérovo predstavila na MS. V kategórii ženský tréner roka Michala Mašeka, ktorý v nej uspel trikrát za sebou, vystriedal Pavel Bernáth. S VKP Bratislava ovládol v roku 2025 extraligu aj pohár a už so Slovanom sa v uplynulej sezóne radoval z obhajoby majstrovského titulu.
Za najlepšieho juniora vyhlásili Mateja Sýkoru z banskobystrického Tatrana a cenu pre najlepšiu juniorku si odniesla Michaela Kánová z bratislavskej Slávie. Najlepším rozhodcom sa stal už štrnástykrát za sebou Juraj Mokrý. V ankete o najlepších plážových volejbalistov triumfovali Adrián Petruf a Martina Tereňová, trénerom roka je Peter Varga.
Súčasťou slávnostného vyhlásenia ankety Niké volejbalista roka 2025 bolo i uvedenie ďalších troch členov do Niké Siene slávy slovenského volejbalu. Tá vznikla v roku 2018, figuruje v nej spolu už 25 osobností. V tomto roku do nej pribudli bývalý úspešný hráč Josef Novotný, tréner a pedagóg Vladimír Přidal a in memoriam dlhoročný funkcionár ČH a VKP Bratislava Zdeněk Nocar.
Cenu fanúšika 2025 získal medzi mužmi Július Firkaľ a medzi ženami Barbora Koseková. Ešte pred vyhlásením výsledkov ankety ocenili aj najlepších hráčov a hráčky najvyššej slovenskej mužskej a ženskej súťaže. Cenu pre najužitočnejšieho hráča mužskej extraligy si vyslúžil smečiar majstrovského Komárna Tomáš Halanda a cena pre najužitočnejšiu hráčku ženskej súťaže putovala do rúk smečiarky vicemajstrovskej Slávie Karolíny Matalíkovej.
Niké Volejbalista roka 2025 - výsledky:
muži: 1. Jakub Ihnát (Lvi Praha, ČR) 153, 2. Július Firkaľ (Levski Sofia, Bul./Barkom Kažany Ľvov, Ukr.) 134, 3. Juraj Zaťko 109, 4. Andrej Billich (obaja Slovan Bratislava) 77, 5. Peter Mlynarčík (Rieker UJS Komárno/Slovan Bratislava) 58, 6. Tibor Matušovský (Slávia Svidník) 32, 7. Michal Trubač 29, 8. Bartolomej Jakubík (obaja Slovan Bratislava) 22, 9. Martin Rendla (Spartak Myjava) 10, 10. Tomáš Kriško (Slovan Bratislava), Matej Paták (Ajaccio, Fr.), Patrik Lamanec (Deya Burgas, Bul./Bielsko-Biala, Poľ.) po 6. Hlasy dostalo 26 hráčov.
ženy: 1. Zuzana Šepeľová (Tchalou, Belg./Levallois, Fr.) 160, 2. Tereza Hrušecká (Charleroi, Belg./Dinamo Bukurešť, Rum.) 109, 3. Karin Šunderlíková (Béziers, Fr./Vasas Budapešť, Maď.) 95, 4. Barbora Koseková (Békešská Čaba, Maď./Turan, Azerb.) 62, 5. Karin Palgutová (Houston, USA), Lucia Herdová (Prostějov, ČR/Linz, Rak.) po 41, 7. Karolína Fričová (Terville/Bordeaux, Fr.) 38, 8. Nikola Radosová (Voluntari, Rum.) 32, 9. Ema Magdinová (Slávia EUBA/KP Brno) 26, 10. Romana Hudecová (Slovan Bratislava) 15. Hlasy dostalo 19 hráčok.
mužský kolektív: 1. VK Slovan Bratislava 118, 2. mužská reprezentácia 102, 3. Rieker UJS Komárno 39.
ženský kolektív: 1. ženská reprezentácia 118, 2. VK Slovan Bratislava 106, 3. Slávia Kooperativa EUBA 34.
tréneri
muži: 1. Robin Pělucha (VK Slovan Bratislava) 100, 2. Steven Vanmedegael (mužská reprezentácia) 98, 3. Michal Masný (Bydgoszcz, Poľ.).
ženy: 1. Pavel Bernáth (VK Slovan Bratislava) 97, 2. Michal Mašek (ženská reprezentácia) 90, 3. Michal Matušov (Slávia Kooperativa EUBA) 57.
rozhodca roka: 1. Juraj Mokrý 150, 2. Igor Porvazník 53, 3. Miroslav Juráček 28.
juniori: 1. Matej Sýkora (ŠVK Tatran Slovenská Ľupča-UMB Banská Bystrica) 131.
juniorky: 1. Michaela Kánová (Slávia EUBA) 79. CENA FANÚŠIKA: Barbora Koseková a Július Firkaľ.
plážový volejbal
muži: 1. Adrián Petruf 57, 2. Ľuboš Nemec 47, 3. Marek Ludha 5.
ženy: 1. Martina Tereňová 46, 2. Tokošová 43, 3. Eva Nemec Eleková 18.
juniori: 1. Matúš Beleš 42.
juniorky: 1. Karolína Majerníková 40.
tréner: 1. Peter Varga 29.
