Ihring si zahrá nemeckú Bundesligu, upísal sa Syntainicsu

Weissenfels 19. júna (TASR) – Slovenský basketbalový reprezentant Mário Ihring si v sezóne 2022/23 zahrá v nemeckej najvyššej súťaži. Dvadsaťštyriročný rozohrávač sa po roku sťahuje z maďarského MVM-Oroslán Lions k účastníkovi easyCredit Basketball Bundesligy, Syntainics MBC Weissenfels.



Jeden z lídrov v slovenskej reprezentácii má za sebou vydarené angažmán v Maďarsku, v drese "levov" mal priemerne na svojom konte 14,1 bodov, 5,4 doskokov a 5,9 asistencií na zápas. Ku svojmu novému zamestnávateľovi prichádza ako náhrada za Srba Nikolu Rebiča. Pre Ihringa to bude už šiesta medzinárodná zastávka v jeho kariére. "Som rád, že môžem vo svojej kariére pokračovať v bundesligovom Syntainics MBC, v jednej z najlepších líg Európy. Ďakujem klubu za šancu. Samozrejme, od iných hráčov som sa pýtal na informácie a o klube, jeho prostredí, som počul samé dobré veci. Preto som dlho neváhal, či ponuku prijať. Ako sa na rozohrávača patrí, som veľmi tímový hráč, pre ktorého je úspech tímu nadovšetko," vyjadril sa Ihring pre oficiálny klubový web.



Hráči Syntainics obsadili v predošlom ročníku 16. miesto, tesne sa vyhli zostupu do druhej najvyššej súťaže. "Mário bol v mladosti jeden z najväčších talentov v Európe. Teraz má 24 rokov, je už skúsený profesionál s množstvom medzinárodných skúseností. Stále v ňom vidím potenciál, ktorý chceme prebudiť. Mário je fyzicky silný a tímový hráč, čo je vidieť na priemernom počte jeho asistencií. Má dobrý ťah do koša a v rozhodujúcich fázach zápasu berie na seba zodpovednosť," uviedol jeho nový tréner Igor Jovovič.