Ihrisko vo Viedni preverili experti, UEFA dala piatkovému duelu zelenú

Viedeň 9. júna (TASR) - Piatkový zápas 1. skupiny A-divízie futbalovej Ligy národov medzi domácim Rakúskom a Francúzskom (20.45) sa uskutoční podľa plánu. Nezávislý inšpekčný tím po kontrole ihriska na Štadióne Ernsta Happela vo Viedni potvrdil, že hracia plocha je vo vyhovujúcom stave a duel sa môže odohrať.



Inšpektori preverovali stav trávnika po tom, ako sa počas pondelkového stretnutia Rakúska s Dánskom (1:2) objavila v strede ihriska diera. Tá bola taká hlboká, že dánsky hráč Andreas Skov Olsen do nej vložil celé chodidlo. Hostia po zápase skritizovali celkový stav trávnika. "Netuším, čo sa to deje na tomto amatérskom štadióne," povedal dánsky stredopoliar Pierre-Emile Höjbjerg.



Podľa hovorkyne Rakúskeho futbalového zväzu (ÖFB) dieru spôsobil nedávny hustý dážď v spojitosti so zvýšenou hladinou podzemnej vody. Zväz prizval na kontrolu nezávislú inšpekčnú skupinu. Experti trávnik detailne preskúmali, preskenovali ho aj röntgenovými lúčmi.



"Ich záverečná správa jasne odporúča, aby sa piatkový zápas uskutočnil v plánovanom termíne," povedal podľa agentúry AFP obchodný riaditeľ ÖFB Bernhard Neuhold. Duelu s Francúzskom dala následne zelenú aj Európska futbalová únia. "UEFA po odporúčaní nezávislej expertnej komisie schválila konanie zápasu," uviedla vo svojom stanovisku. O duel s úradujúcimi majstrami sveta bol medzi rakúskymi fanúšikmi veľký záujem, organizátori hlásia vypredané.