IIHF by mala do konca januára rozhodnúť o osude MS v Bielorusku

Zürich 6. januára (TASR) - Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) rokuje s možnými kandidátmi, ktorí by mohli nahradiť Bielorusko ako spoluorganizátora tohtoročných majstrovstiev sveta. Definitíva ohľadom turnaja by mala padnúť koncom januára.



Šampionát by sa mal podľa plánu konať od 21. mája do 6. júna v Minsku a lotyšskej Rige. V Bielorusku však pokračujú po augustových prezidentských voľbách rozsiahle protesty a prezident Alexander Lukašenko čelí kritike pre zmanipulované voľby a porušovanie ľudských práv. IIHF tak čelí veľkému tlaku, aby šampionát z krajiny presunula, i lotyšskí zástupcovia sa vyjadrili, že si nevedia predstaviť spoločnú organizáciu MS.



Prezident IIHF mal spolu s generálnym sekretárom Horstom Lichtnerom absolvovať stretnutie s Lukašenkom už na začiatku decembra, obaja funkcionári však napokon museli cestu odložiť pre pozitívne testy na koronavírus. Ďalšia je naplánovaná na január.



"Rozprávame sa s predstaviteľmi ďalších federácií, ktoré by mohli zorganizovať šampionát. Bude to veľká finančná výzva. Všetko je to samozrejme veľmi ťažké, pretože situácia s koronavírusom na celom svete je stále vážna a pred začiatkom turnaja zostáva málo času," citovala prezidenta federácie agentúra TASS.



Fasel uviedol pre oficiálny portál IIHF, že konečné rozhodnutie o dejisku šampionátu by malo padnúť koncom januára na rokovaní Rady federácie: "IIHF využíva všetky zdroje na získanie jasnej predstavy o tom, čo sa deje v Bielorusku. Už sme preskúmali niekoľko nezávislých správ a musíme vycestovať do Bieloruska, aby sme prerokovali situáciu okolo koronavírusu, politiky, sociálnych problémov a aby sme pochopili, aké opatrenia prijmú. Máme ešte trochu času. Na konci januára budeme mať zasadnutie Rady a rozhodneme, čo ďalej."



Slovensko sa má na turnaji predstaviť v A-skupine spolu s Ruskom, Švédskom, Českom, Švajčiarskom, Dánskom, Bieloruskom a Veľkou Britániou. V "béčku" sú Kanada, Fínsko, USA, Nemecko, Lotyšsko, Nórsko, Taliansko a Kazachstan.