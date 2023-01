IIHF chce prijať rozhodnutie o účasti hráčov z NHL do jari 2024

Ottawa 6. januára (TASR) - Šéf Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Luc Tardif oznámil, že rozhodnutie o účasti hráčov NHL na olympijských hrách v roku 2026 je potrebné prijať do jari 2024. Zástupca komisára NHL Bill Daly reagoval, že časový rámec na prijatie tohto rozhodnutia je logický.



Tardif vo štvrtok na MSJ v Halifaxe informoval médiá o plánoch IIHF a povedal, že zúčastnené strany by tak mali dva roky na prípravu hier v talianskych mestách Miláno a Cortina d´Ampezzo. "Vnímam to optimisticky, avšak všetci musia vynaložiť potrebné úsilie. Ak hráči budú chcieť hrať na olympijskom turnaji, našli by sme riešenie. Je to však pomerne komplikované," citoval Tardifa portál ESPN.



Vedenie NHL a hráčska asociácia, po absencii na uplynulých dvoch olympijských podujatiach, súhlasili s účasťou na olympijských hrách v roku 2026, ak sa im podarí dosiahnuť rozumnú dohodu s IIHF a Medzinárodným olympijským výborom (MOV). Hráči z NHL sa nezúčastnili na ZOH 2018 v Pjongčangu po tom, čo MOV nechcel uhradiť náklady spojené s cestovaním a poistením. V roku 2022 mali hráči NHL štartovať v Pekingu, vzhľadom na pandémiu koronavírusu však NHL a NHLPA názor zmenili.