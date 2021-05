IIHF nesúhlasí s výmenou bieloruskej vlajky, chce stiahnuť svoju

Riga 25. mája (TASR) - Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) nesúhlasí s postupom ministra zahraničných vecí Lotyšska a starostu Rigy, ktorí v pondelok použili vlajku účastníckej krajiny prebiehajúcich MS na "politické posolstvo".



V centre mesta sú počas šampionátu vyvesené vlajky všetkých zúčastnených krajín. Minister zahraničia Edgars Rinkévičs a starosta hlavného mesta Martinš Stakis však v pondelok vymenili súčasnú bieloruskú vlajku za historickú bielo-červenú, ktorú Bielorusko používalo v minulosti. Reagovali tým na odklonenie lietadla spoločnosti Ryanair do Minska a zatknutie novinára a opozičného aktivistu Ramana Prataseviča, ktorý bol na palube. Obe krajiny si následne vyhostili diplomatov.



"Kroky bieloruskej vlády sú separátne od hráčov, ktorí na tomto turnaji hrajú pod bieloruskou vlajkou. Hráčov privítali v Lotyšsku ako hostí a nemali by vidieť, ako odstránia ich vlajku," píše sa na stránke IIHF. "Je to v priamom rozpore so sloganom hostiteľskej krajiny: "Vášeň. Bez hraníc".



Vedenie medzinárodnej federácie preto požiadalo starostu Rigy, aby z miesta v centre mesta, kde sú vyvesené vlajky, odstránili vlajky IIHF, ako aj majstrovstiev sveta, na ktorej je názov IIHF. "V súlade so stanovami IIHF sme apolitická športová organizácia a požadujeme, aby bola federácia odstránená z akejkoľvek spojitosti s politickým aktom, ktorý urobili starosta a minister zahraničia, keď vymenili vlajku nášho člena," píše sa v stanovisku.