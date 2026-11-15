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IIHF potvrdila, že Rusko nebude hrať na šampionáte v Kanade
Kanadská vláda pred štyrmi dňami oznámila kanadskej federácii Hockey Canada a IIHF, že neudelí ruským hokejistom víza pred nadchádzajúcimi juniorskými MS.
Autor TASR,aktualizované
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Zürich 15. novembra (TASR) - Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) v nedeľu potvrdila, že na juniorským majstrovstvách sveta v Kanade sa nezúčastní ruský tím.
„IIHF potvrdzuje, že vzhľadom na stanovisko a obmedzenia formálne oznámené kanadskou vládou sa ruský národný tím do 20 rokov nemôže zúčastniť na majstrovstvách sveta juniorov. Po dôkladnom posúdení uskutočniteľnosti alternatívnych dohôd Rada IIHF rozhodla, že Kanada zostane hostiteľom a turnaj sa uskutoční od 26. decembra 2026 do 5. januára 2027 v Edmontone a Red Deere. Všetky zúčastnené národné federácie boli informované a čoskoro bude zverejnený aktualizovaný rozpis súťaží pre MS juniorov aj MS do 20 rokov v kategórii 1A,“ uvádza IIHF v nedeľňajšom stanovisku.
Kanadská vláda pred štyrmi dňami oznámila kanadskej federácii Hockey Canada a IIHF, že neudelí ruským hokejistom víza pred nadchádzajúcimi juniorskými MS. Zákaz sa týka aj tých ruských hráčov, ktorí už majú platné víza na pôsobenie v kanadských juniorských kluboch. Ruskí hokejisti sa na šampionáte nebudú môcť zúčastniť ani pod neutrálnou vlajkou.
Kanadský premiér Mark Carney už minulý týždeň vyhlásil, že ruskí a bieloruskí športovci nemôžu na kanadskom území reprezentovať svoje krajiny, kým pokračuje vojna na Ukrajine. Vládne vyhlásenie z 3. novembra síce umožňovalo individuálnym ruským športovcom súťažiť s neutrálnym štatútom, no nebolo v ňom jasne uvedené, či sa toto ustanovenie môže vzťahovať aj na ruský tím na MS hráčov do 20 rokov. Kanadský štátny tajomník pre šport Adam van Koeverden však v pondelok upresnil, že štatút „neutrálneho športovca“, ktorý sa v prípade Rusov uplatnil na iných podujatiach, sa týka jednotlivcov, nie tímov.
Športový arbitrážny súd (CAS) v októbri rozhodol, že Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) musí umožniť ruským tímom štartovať na medzinárodných podujatiach, počnúc majstrovstvami sveta do 20 rokov. IIHF vyjadrila z verdiktu sklamanie, ale dodala, že ho bude rešpektovať. Zároveň ho začala zavádzať do praxe. Nórsky hokejový zväz minulú nedeľu uviedol, že ho IIHF informovala o zaradení Ruska na MS 20 na úkor Nórska. To pôvodne preradila do A-skupiny I. divízie MS.
„IIHF potvrdzuje, že vzhľadom na stanovisko a obmedzenia formálne oznámené kanadskou vládou sa ruský národný tím do 20 rokov nemôže zúčastniť na majstrovstvách sveta juniorov. Po dôkladnom posúdení uskutočniteľnosti alternatívnych dohôd Rada IIHF rozhodla, že Kanada zostane hostiteľom a turnaj sa uskutoční od 26. decembra 2026 do 5. januára 2027 v Edmontone a Red Deere. Všetky zúčastnené národné federácie boli informované a čoskoro bude zverejnený aktualizovaný rozpis súťaží pre MS juniorov aj MS do 20 rokov v kategórii 1A,“ uvádza IIHF v nedeľňajšom stanovisku.
Kanadská vláda pred štyrmi dňami oznámila kanadskej federácii Hockey Canada a IIHF, že neudelí ruským hokejistom víza pred nadchádzajúcimi juniorskými MS. Zákaz sa týka aj tých ruských hráčov, ktorí už majú platné víza na pôsobenie v kanadských juniorských kluboch. Ruskí hokejisti sa na šampionáte nebudú môcť zúčastniť ani pod neutrálnou vlajkou.
Kanadský premiér Mark Carney už minulý týždeň vyhlásil, že ruskí a bieloruskí športovci nemôžu na kanadskom území reprezentovať svoje krajiny, kým pokračuje vojna na Ukrajine. Vládne vyhlásenie z 3. novembra síce umožňovalo individuálnym ruským športovcom súťažiť s neutrálnym štatútom, no nebolo v ňom jasne uvedené, či sa toto ustanovenie môže vzťahovať aj na ruský tím na MS hráčov do 20 rokov. Kanadský štátny tajomník pre šport Adam van Koeverden však v pondelok upresnil, že štatút „neutrálneho športovca“, ktorý sa v prípade Rusov uplatnil na iných podujatiach, sa týka jednotlivcov, nie tímov.
Športový arbitrážny súd (CAS) v októbri rozhodol, že Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) musí umožniť ruským tímom štartovať na medzinárodných podujatiach, počnúc majstrovstvami sveta do 20 rokov. IIHF vyjadrila z verdiktu sklamanie, ale dodala, že ho bude rešpektovať. Zároveň ho začala zavádzať do praxe. Nórsky hokejový zväz minulú nedeľu uviedol, že ho IIHF informovala o zaradení Ruska na MS 20 na úkor Nórska. To pôvodne preradila do A-skupiny I. divízie MS.