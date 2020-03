IIHF pre koronavírus zrušila šampionáty žien a hráčov do 18 rokov

Zürich 2. marca (TASR) - Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) v dôsledku šírenia koronavírusu rozhodla o zrušení šiestich marcových šampionátov. Neuskutočnia sa štyri turnaje majstrovstiev sveta hokejistov do 18 rokov - turnaj A-skupiny II. dívizie v Tallinne (22.-28. marca), B-skupiny II. dívizie v Sofii (23.-29. marca), A-skupiny III. divízie v Istanbule (16.-22. marca) a B-skupiny III. divízie v luxemburskom Kockelscheueri (29. marca - 4. apríla). V ženskej kategórii sa neuskutočnia turnaj B-skupiny I. divízie MS v Katoviciach (28. marca - 3. apríla) a A-skupiny II. divízie MS v španielskej Jace (29. marca - 3. apríla).



Medicínska komisia IIHF odporučila na svojom víkendovom stretnutí v Budapešti zrušiť uvedené podujatia a Rada IIHF na pondelkovom mimoriadnom zasadnutí toto odporúčanie prijala. Opatrenie sa netýka turnaja elitnej kategórie MS žien, ktorý je na programe 31. marca - 10. apríla v kanadských mestách Halifax a Truro, tie by sa mali by uskutočniť podľa plánu. Rada IIHF sa v polovici marca opäť stretne v Zürichu, kde zhodnotí dopad zrušených podujatí, okrem iného zváži aj možnú finančnú kompenzáciu nákladov organizátorov a zúčastnených tímov. Ďalej bude na dennej báze monitorovať svetovú situáciu a na základe toho rozhodne o konaní aprílových šampionátov. Informáciu priniesla IIHF v pondelok na svojej webstránke.