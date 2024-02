IIHF predĺžila zákaz pre Rusko a Bielorusko aj na ďalšiu sezónu

Zürich 12. febrára (TASR) - Rusko a Bielorusko sa nemôžu zúčastniť na turnajoch Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) ani v sezóne 2024/25. Na pondelkovom zasadnutí o tom rozhodla Rada federácie. Obe krajiny sa nepredstavia ani na šampionáte vo Švédsku a Dánsku (9.-25. mája 2025). IIHF zároveň vylúčila Bielorusko zo záverečnej fázy kvalifikácie ZOH 2026 do Milána a Cortiny d'Ampezzo. Bielorusi sa mali predstaviť v D-skupine v Bratislave na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu (od 29. augusta do 1. septembra 2024).



IIHF tak predĺžila zákaz štartu ruských a bieloruských národných tímov aj ich klubových zástupcov vo svojich súťažiach. Ten platí od začiatku vojenskej invázie na Ukrajinu od februára 2022.



"Rada IIHF počas jedného zo svojich pravidelných zasadnutí preskúmala aktuálne bezpečnostné riziká spojené s opätovným začlenením ruských a bieloruských národných a klubových tímov do súťaží IIHF. Na základe dôkladnej analýzy Rada IIHF dospela k záveru, že opätovné začlenenie ruských a bieloruských tímov do súťaží IIHF zatiaľ nie je bezpečné. Rusko a Bielorusko sa preto nezúčastnia na majstrovstvách IIHF v sezóne 2024/2025," uvádza sa v stanovisku na oficiálnej stránke.



Bielorusi sa mali v lete predstaviť na Slovensku na kvalifikačnom turnaji o postup na ZOH 2026 spoločne s reprezentáciami Ukrajiny a Kazachstanu. Slováci dostali právo organizovať turnaj, pretože figurujú na 9. priečke rebríčka IIHF. Turnaj E-skupiny má hostiť Lotyšsko ako 10. tím rebríčka. V Rige by sa mali predstaviť Francúzi, Rakúšania a hráči Veľkej Británie. F-skupinu privíta 11. krajina renkingu Dánsko. V Aalborgu majú štartovať Nóri, Slovinci a Japonci. IIHF však po vylúčení Bieloruska pravdepodobne pristúpi k reorganizácii skupín.



IIHF stále nerozhodla, ako to bude s účasťou Ruska na olympiáde. Najbližší turnaj sa bude hrať rovnakým systémom ako na ZOH 2022 v Pekingu, teda zúčastní sa na ňom tucet krajín, ktoré sa stretnú v základnej fáze v troch štvorčlenných skupinách. Taliansko má ako organizátor hier v roku 2026 isté miesto. Spolu s ním aj osmička tímov podľa rebríčka na konci uplynulého šampionátu v Tampere a Rige. Rusko je v ňom momentálne tretie.



"Tak ako v uplynulých rokoch, Rada IIHF bude situáciu naďalej monitorovať, pričom najneskôr v máji 2025 na zasadnutí Rady IIHF pred výročným kongresom IIHF určí, či je bezpečné opätovne zaradiť Rusko a Bielorusko do majstrovskej sezóny 2025/2026," pokračuje sa ďalej vo vyhlásení IIHF.