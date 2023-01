IIHF sa bude zaoberať zrušením suspendácie Ruska a Bieloruska

Zürich 31. januára (TASR) - Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) rozhodne do konca mája o prípadnom zrušení suspendácie Ruska a Bieloruska. Obe reprezentácie a kluby z oboch krajín by sa tak mohli vrátiť na medzinárodnú scénu v sezóne 2023/24. Podľa IIHF bude pri rozhodovaní brať do úvahy predovšetkým bezpečnosť všetkých účastníkov súťaží pod jej kuratelou.



Ruskí a bieloruskí športovci boli v dôsledku vojenskej invázie na Ukrajinu vylúčení z veľkej väčšiny medzinárodných podujatí. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) však minulú stredu uviedol, že postoj k nim by sa mohol zmeniť.



"Máme zodpovednosť. Musíme zaistiť bezpečnosť pre všetkých účastníkoch - členov realizačných tímov, hráčov i fanúšikov," uviedol prezident IIHF Luc Tardif pre agentúru AP v súvislosti s možným návratom Ruska a Bieloruska. Federácia ich suspendovala vlani vo februári, krátko po začiatku vojenskej invázie Ruska na územie Ukrajiny. IIHF odobrala Petrohradu aj právo organizovať tohtoročné MS, napokon sa uskutočnia v Lotyšsku a vo Fínsku.



MOV minulý týždeň oznámil, že pokračuje v práci na návrhu, ktorý by umožnil Rusom a Bielorusom súťažiť pod neutrálnou vlajkou na OH 2024 v Paríži. Toto vyhlásenie sa stretlo s veľkou nevôľou zo strany ukrajinských predstaviteľov, pričom tamojší minister športu Vadym Gutcajt pohrozil ukrajinským bojkotom budúcoročných olympijských hier.