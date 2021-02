IIHF sa rozhoduje už len medzi Rigou a Bratislavou, píše Diena

Riga 1. februára (TASR) - Väčšina členov Rady Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) je presvedčená, že tohtoročné majstrovstvá sveta by sa mali odohrať celé iba v Lotyšsku. V pondelok to pre agentúru TASS uviedol nemenovaný zdroj z prostredia rozhodovania o dejisku šampionátu. Lotyšský denník "Diena" zase informoval o tom, že predstavitelia federácie sa rozhodujú už len medzi Rigou a Bratislavou, pričom o dánskom Herningu sa už neuvažuje.



"K dnešnému dňu je väčšina členov Rady IIHF naklonená zvoliť si variant usporiadania turnaja v Lotyšsku, pretože tam existuje možnosť zorganizovať celý šampionát v jednej krajine. Avšak, Rada si zajtra vypočuje správu komisie, ktorá navštívila Lotyšsko a ich názor sa môže zmeniť," citovala agentúra TASS nemenovaný zdroj.



Denník "Diena" informoval, že predstavitelia IIHF navštívili v piatok a v sobotu Rigu, aby sa presvedčili, či dokáže Lotyšsko usporiadať celý šampionát samotné. Delegácia navštívila obe možné dejiská Arénu Riga a Olympijské športové centrum a vyhodnotila, či bude možné vytvoriť šampionátovú "bublinu". Predstavitelia IIHF by teraz mali vyhodnotiť možnosť usporiadať MS na Slovensku a potom by malo padnúť konečné rozhodnutie.



Rada IIHF by mohla oznámiť verdikt v utorok. Šampionát sa mal okrem Rigy pôvodne uskutočniť aj v Minsku, Rada IIHF však odobrala Bielorusku spoluorganizátorské práva. Dôvodom boli obavy o bezpečnosť účastníkov vzhľadom na súčasnú politickú a epidemiologickú situáciu v krajine. Minulý utorok Rada IIHF rokovala o troch možných alternatívach v súvislosti s náhradným dejiskom - Minsk by mohla v pozícii spoluorganizátora nahradiť Bratislava, dánsky Herning, alebo by sa celý šampionát uskutočnil v Rige. Vedenie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) už minulý týždeň potvrdilo, že s IIHF rokuje. Rada IIHF sa napokon vyjadrila, že potrebuje ešte čas a posunula svoje rozhodnutie na tento týždeň. Šéf IIHF Rene Fasel preferuje konanie MS v jednej krajine, aby sa predišlo zbytočnému cestovaniu, namiesto toho by hráči a členovia všetkých realizačných tímov boli uzavretí v "bubline" na jednom mieste.