IIHF spustila akreditačný proces na MS 2022 vo Fínsku

Medzinárodná hokejová federácia IIHF spustila akreditačný proces na majstrovstvá sveta 2022 vo Fínsku (Tampere, Helsinki), ktoré sa budú konať od 13. do 29. mája 2022.



Novinári (print, foto, web) môžu požiadať o akreditáciu vyplnením formulára na tomto odkaze: https://www.iihf.com/en/static/5483/accreditation a to najneskôr do 18. januára 2022 do 17.00 SEČ.



Držitelia vysielacích práv musia požiadať o registráciu akreditácii zaslaním mailu na adresu iihfwm_ops@infrontsports.com.



Vzhľadom k nepredvídateľnej a často sa meniacej situácii zástupcovia IIHF zatiaľ nevedia potvrdiť, či média budú počas MS fungovať v klasickom „mix-zónovom“ režime, alebo v režime online tlačový konferencií.