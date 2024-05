IIHF udelila ruskej federácii vysokú pokutu za Fedotova

Zürich 9. mája (TASR) - Disciplinárna komisia Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) udelila ruskej federácii (FHR) pokutu jeden milión švajčiarskych frankov (1,025 mil. eur) za to, že brankár Ivan Fedotov chytal napriek zákazu v uplynulej sezóne v KHL za CSKA Moskva. FHR sa plánuje proti trestu odvolať, informoval portál championat.ru.



Pokuta je trest za porušenie medzinárodných zmlúv a nerešpektovanie pravidiel IIHF. Fedotov podpísal minulý rok v auguste zmluvu s CSKA, hoci mal vtedy platný kontrakt s Philadelphiou Flyers. Ruská federácia sa pritom v minulosti dohodla s NHL na vzájomnom rešpektovaní zmlúv.



Fedotov pred dvomi rokmi po vydarenej sezóne v KHL podpísal zmluvu s Flyers a chystal sa odletieť do zámoria. Zadržala ho však ruská polícia, podľa prokuratúry sa vyhýbal vojenskej službe. Odvelili ho na základňu do Severomorska za polárny kruh. Vynechal tak celú sezónu 2022/2023. Po návrate od námorníctva sa upísal CSKA, ktorému predtým pomohol vyhrať Gagarinov pohár. IIHF mu však vlani na jeseň zakázala chytať za to, že porušil zmluvu s Philadelphiou. Strieborný olympijský medailista z Pekingu 2022 napriek tomu absolvoval v KHL 44 zápasov v základnej časti a päť v play off.



Na konci marca vedenie CSKA oznámilo, že s Fedotovom ukončilo kontrakt. Dvadsaťsedemročný brankár sa následne pripojil k Flyers, za ktorých stihol odchytať tri zápasy v NHL. V apríli sa dohodol s "letcami" na novej dvojročnej zmluve, ktorá mu vynesie 3,25 milióna dolárov za sezónu.