Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 17. február 2026Meniny má Miloslava
< sekcia Šport

IIHF vypočula sťažnosti, z mantinelov zmizla čierna farba

.
Na snímke zľava Tim Stützle (Nemecko) a Yohann Auvitu (Francúzsko) v zápase play off o postup do štvrťfinále Nemecko - Francúzsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne v utorok 17. februára 2026. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Namiesto čiernej farby bude k dispozícii svetlejší odtieň.

Autor TASR
Miláno 17. februára (TASR) - Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) vypočula sťažnosti viacerých tímov a národných federácií, na olympijskom turnaji v Miláne sa rozhodla zmeniť zafarbenie mantinelov. Namiesto čiernej farby bude k dispozícii svetlejší odtieň.

Na zimných olympijských hrách 2026 už padlo v dôsledku doterajšieho zafarbenia mantinelov viacero kurióznych gólov, keďže puk bol v okrajoch klziska horšie viditeľný. Najviac zarezonoval presný zásah s súboji USA s Dánskom. „Bol to puk v dokonalej výške a ja som ho stratil z dohľadu. V NHL hráme každý večer v inej aréne, takže je to len výzva, ktorú musíme prijať,“ cituje portál idnes.cz brankára amerického tímu Jeremyho Swaymana. Odľahčene následne dodal, že je farboslepý.

Po pondelkovom semifinále ženského turnaja medzi Kanadou a Švajčiarskom sa IIHF rozhodla reagovať na sťažnosti. Po novom sú tak mantinely zafarbené zelenou a svetlomodrou.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Utorok 17. februára

VIDEO: STREĽBA NA HOKEJOVOM ZÁPASE: Zahynuli najmenej traja ľudia

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo

ONLINE ZOH 2026: Tretí zápas SR: Švédsko - Slovensko