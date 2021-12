IIHF zrušila všetky januárové turnaje vrátane šampionátov žien

zrušené turnaje:



turnaj B-skupiny II. divízie MS 2022 hráčov do 20 rokov (10.–15. januára 2022, Belehrad, Srbsko)



turnaj III. divízie MS hráčov do 20 rokov (8.–16. januára 2022, Queretaro, Mexiko)



MS žien do 18 rokov (8.–15. januára 2022, Linkoping a Mjolby, Švédsko)



turnaj A-skupiny I. divízie MS žien do 18 rokov (9.–15. januára 2022, Győr, Maďarsko, účasť SR)



turnaj B-skupiny I. divízie MS žien do 18 rokov (10.–15. januára 2022, Radenthein, Rakúsko)



turnaj II. divízie MS žien do 18 rokov (21.–27. januára 2022, Istanbul, Turecko)

Zürich 25. decembra (TASR) - Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) sa rozhodla zrušiť všetky svoje turnaje, ktoré mali odštartovať v januári, v dôsledku rýchleho šírenia nového variantu koronavírusu. Druhý rok po sebe sa tak neuskutočnia majstrovstvá sveta žien do 18 rokov.Šampionát sa mal uskutočniť od 8. do 15. januára vo Švédsku. IIHF zrušila aj turnaj A-skupiny I. divízie v Győri, na ktorom mali štartovať slovenské reprezentantky do 18 rokov. Neodohrajú sa ani ďalšie turnaje nižších divízií MS žien do 18 rokov a rovnako ani šampionáty mužov do 20 rokov, okrem najvyššej kategórie, ktorá odštartuje v nedeľu v Kanade. Dokopy zrušili šesť januárových šampionátov.IIHF uviedla, že rozhodnutie padlo po odporúčaní jej zdravotného výboru.uviedol prezident IIHF Luc Tardif. Informovala oficiálna stránka federácie.pre hockeyslovakia.sk to uviedla generálna manažérka ženských reprezentácií SR Ľubomíra Kožanová.Zrušenie medzinárodných podujatí mrzí zástupcov slovenského ženského hokeja o to viac, že tréningová činnosť v krajine je za uplynulé dva roky na nízkej úrovni a mnoho dievčat netrénuje vôbec. Aktuálne sú zakázané aj ligové zápasy.dodala Kožanová.