IIHF zvažuje posun termínu MS žien v Kanade z apríla na máj

Halifax 1. marca (TASR) - Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) po konzultácii s kanadskými organizátormi zvažuje posunutie termínu MS žien z apríla na máj. Pre agentúru AP to potvrdil prezident IIHF Rene Fasel.



Žiadne rozhodnutie zatiaľ nepadlo, podľa Fasela by však zmena termínu mohla v prípade zlepšenia situácie s pandémiou koronavírusu umožniť účasť divákov na štadiónoch. "Veríme, že situácia by sa mohla po oteplení zlepšiť. Pracujeme na zmene termínu," vyhlásil Fasel.



Svetový šampionát s desiatimi tímami by sa v mestách Halifax a Truro mal podľa pôvodného plánu uskutočniť od 7. do 17. apríla. Vlani ho pre pandémiu zrušili.