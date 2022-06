Ikona svetového futbalu oslavuje jubileum: Zinedine Zidane má 50 rokov

Na archívnej snímke z 1. decembra 2020 uprostred tréner Realu Zinedine Zidane v zápase B-skupiny 5. kola skupinovej fázy Ligy majstrov vo futbale Šachtar Doneck - Real Madrid v Kyjeve. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 21. októbra 2020 tréner Realu Zinedine Zidane v zápase B-skupiny 1. kola skupinovej fázy Ligy majstrov vo futbale Real Madrid - Šachťar Doneck (2:3) v Madride. Foto: TASR/AP

Cristiano Ronaldo (vpravo) z Realu Madrid reaguje po tom, čo rozhodca Ricardo de Burgos mu dal červenú kartu, uprostred tréner Realu Madrid Zinedine Zidane v prvom stretnutí o španielsky Superpohár medzi FC Barcelona, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 3. júna 2017 tréner Realu Madrid Zinedine Zidane pózuje s pohárovou trofejou po víťazstve vo finále futbalovej Ligy majstrov 2016/2017 nad Juventusom Turín 4:1 vo waleskom Cardiffe. Foto: TASR/AP

Marseille/Bratislava 23. júna (TASR) - Jeden z najlepších hráčov futbalovej histórie, bývalý francúzsky reprezentant a neskôr úspešný tréner Zinedine Zidane sa vo štvrtok 23. júna dožíva 50 rokov.Legendárny stredopoliar, majster sveta (1998) a majster Európy (2000), ktorý patril k najvýraznejším osobnostiam francúzskej reprezentácie, Juventusu Turín a Realu Madrid, sa aj ako tréner tešil z významných úspechov. Real Madrid pod jeho vedením vyhral trikrát za sebou Ligu majstrov (2016, 2017, 2018), dvakrát uspel v La Lige (2017, 2020). S "bielym baletom" rovnako dvakrát vyhral európsky Superpohár (2016, 2017) a v tých istých rokoch triumfoval na majstrovstvách sveta klubov v Japonsku.Zidaneov príbeh rozpráva aj o tom, že futbal sa nehrá len nohami, ale aj hlavou. Tá jeho zohrala v dejinách futbalu hlavnú úlohu minimálne dvakrát. A to nie na bezvýznamnom fóre, ale vo finálových zápasoch majstrovstiev sveta. V roku 1998 sa šampionát konal vo Francúzsku. Očakávania domácich fanúšikov reprezentácia "galského kohúta" splnila a vo finále zdolala Brazíliu 3:0, pričom dva góly hlavou strelil práve Zidane.O osem rokov neskôr, v roku 2006, sa vo finále MS v Nemecku stretli Francúzsko a Taliansko. Vo výbornej forme hrajúci Zidane najprv "panenkovským" spôsobom prekonal z jedenástky Gianluigiho Buffona. V nadstavenom čase udrel hlavou do hrude talianskeho obrancu Marca Materazziho, za čo dostal červenú kartu. Francúzi napokon prehrali v rozstrele z 11 m a z titulu sa tešili Taliani. Aj napriek tomuto incidentu vyhlásili Zidanea za najlepšieho hráča šampionátu, ale po týchto MS, tak ako pred nimi avizoval, ukončil vo veku 34 rokov bohatú hráčsku kariéru. Neskôr sa ukázalo, že v jednom z najznámejších futbalových incidentov nebol Materazzi nevinne. Zidanea ku skratovému konaniu vyprovokovali slovné urážky talianskeho obrancu na adresu jeho mamy a sestry.Zinedine Zidane, celým menom Zinedine Yazid Zidane, sa narodil 23. júna 1972 vo francúzskom meste Marseille v rodine alžírskych prisťahovalcov. Narodil sa ako piate dieťa a vyrastal na chudobnom predmestí Marseille. S futbalom začal ako osemročný v rodnom meste v klube US Saint-Henri. Po juniorskom kempe, ktorý bol prípravou talentových mladých hráčov pre francúzske profesionálne kluby, sa ako 16-ročný upísal tímu AS Cannes. V roku 1992 už prestúpil do prvoligového Girondins Bordeaux, kde strávil štyri sezóny. Ako hráč tohto klubu v roku 1996 debutoval aj vo francúzskej reprezentácii a hral na majstrovstvách Európy, na ktorých francúzsky výber skončil tretí, keď v semifinálovom rozstrele z 11 m podľahol reprezentácii Česka.Po ME prestúpil do Juventusu Turín, kde sa stal kľúčovým hráčom. Za päť rokov pôsobenia v "starej dáme" získal dvakrát (1997, 1998) taliansky titul a dvakrát hral vo finále Ligy majstrov (1997, 1998). Ako hráč Juventusu sa stal oporou francúzskej reprezentácie, s ktorou v roku 1998 získal titul majstra sveta. V tom istom roku dostal Zlatú loptu.V roku 2001 prestúpil z Juventusu za vtedy astronomickú sumu 64,45 miliónov amerických dolárov do Realu Madrid. S "bielym baletom" sa hneď v prvej sezóne 2001/2002 tešil z titulu v Lige majstrov. Vo finálnom zápase proti nemeckému Bayeru Leverkusen sa blysol nádherným gólom, ktorým si natrvalo získal srdcia nielen fanúšikov Realu Madrid.V španielskom klube sa v sezóne 2013/2014 začala jeho trénerská kariéra. Za asistenta si ho vybral vtedajší hlavný kouč, Talian Carlo Ancelotti. Ako asistent trénera dopomohol Realu k zisku ďalšej trofeje v Lige majstrov. Neskôr ako tréner sám doviedol klub k trom triumfom v súťaži za sebou, čo sa predtým nepodarilo žiadnemu trénerovi.Ako hlavný kouč Realu Madrid pôsobil Zidane od 4. januára 2016 do 31. mája minulého roka, s prestávkou v rokoch 2018 až 2019. Po návrate na lavičku pridal ešte ligový titul a španielsky Superpohár. Druhú anabázu ukončil po tom, ako Real pod jeho vedením nezískal v sezóne 2020/2021 žiadnu trofej. Momentálne je už vyše roka bez práce, no chystá sa na návrat na trénerskú scénu. Médiá v týchto dňoch spomínali jeho meno v súvislosti s Parížom St. Germain, prezident klubu Nasser Al-Khelaifi však dementoval, že by mal na lavičke nahradiť Mauricia Pochettina. Podľa portálu RMC Sport sa bude "Zizou" uchádzať o pozíciu trénera národného mužstva po odchode súčasného kormidelníka Didiera Deschampsa.So svojou ženou Veronique má Zidane štyroch synov Enza, Lucu, Thea a Elyaza. Všetci sa venujú futbalu, najstarší Enzo pôsobí v druholigovom francúzskom klube Rodez, Luca je brankár Raya Vallecana, Theo hráva za B-tím Realu Madrid a 16-ročný Elyaz je v mládežníckych výberoch kráľovského veľkoklubu.