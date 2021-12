Ikone mieri z Lille do Fiorentiny

Lille 31. decembra (TASR) - Francúzsky futbalový útočník Jonathan Ikone odchádza z tímu Olympique Lille do talianskej Fiorentiny. Výška odstupného nie je zatiaľ známa, no odhaduje sa na 15 miliónov eur.



Dvadsaťtriročný Francúz mal v tíme úradujúceho šampióna Ligue 1 zmluvu do júna 2023. Za Lille nastúpil na 150 duelov a pripísal si 16 gólov. Informovala o tom agentúra AP.