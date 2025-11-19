Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ilves Tampere zdolal Bremerhaven a postúpil do štvrťfinále

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Prvé zápasy štvrťfinále sú na programe 2. a 3. decembra, odvety 16. decembra.

Autor TASR
Tampere 19. novembra (TASR) - Hokejisti fínskeho Ilves Tampere zdolali 5:2 Pinguins Bremerhaven v stredajšej odvete osemfinále Ligy majstrov na domácom ľade. V prvom dueli zvíťazili 3:2 a tak si s komfortným náskokom postrážili postup do štvrťfinále, kde sa stretnú so švédskou Luleou. Slovenský brankár nemeckého tímu Július Hudáček presedel duel na striedačke.

Prvé zápasy štvrťfinále sú na programe 2. a 3. decembra, odvety 16. decembra.



LM - odveta osemfinále:

Ilves Tampere - Pinguins Bremerhaven 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Góly: 20. a 40. Borg, 4. Henman, 53. Lööke, 57. Török - 24. Verlič, 25. Friesen

/prvý zápas: 3:2, postúpilo Ilves/
