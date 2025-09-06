< sekcia Šport
Ilves Tampere zdolal Storhamar 3:0 a je naďalej stopercentný
Pražská Sparta má na konte tretie víťazstvo, keď si doma poradila so švédskou Frölundou 4:2.
Autor TASR
Bratislava 6. septembra (TASR) - Hokejisti Ilvesu Tampere sú ako jediný tím Ligy majstrov aj po štvrtom kole bez straty bodu. V sobotu vyhrali doma nad nórskym Storhamarom 3:0 a na čele tabuľky majú 12 bodov.
Za Ilvesom je na druhej priečke s mankom jediného bodu ďalší fínsky tím KalPa Kuopio po trojbodovom úspechu v súboji proti EC Red Bull Salzburg (3:2). Pražská Sparta má na konte tretie víťazstvo, keď si doma poradila so švédskou Frölundou 4:2.
Za Ilvesom je na druhej priečke s mankom jediného bodu ďalší fínsky tím KalPa Kuopio po trojbodovom úspechu v súboji proti EC Red Bull Salzburg (3:2). Pražská Sparta má na konte tretie víťazstvo, keď si doma poradila so švédskou Frölundou 4:2.
Liga majstrov - 4. kolo:
HC Sparta Praha – Frölunda HC 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)
Góly: 25. Řepík, 29. Hyka, 33. Dzierkals, 60. Horák – 22. Lindholm, 58. Friberg
KalPa Kuopio – EC Red Bull Salzburg 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
Góly: 14. Ketola, 15. Hartikainen, 40. Klemetti – 7. Thaler, 59. Robertson
Brynäs IF – ZSC Lions 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Góly: 10. Silfverberg, 58. Rödin
Ilves Tampere – Storhamar Hockey 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Góly: 3. Teuho-Markkola, 49. Latvala, 50. Nättinen
HC Sparta Praha – Frölunda HC 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)
Góly: 25. Řepík, 29. Hyka, 33. Dzierkals, 60. Horák – 22. Lindholm, 58. Friberg
KalPa Kuopio – EC Red Bull Salzburg 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
Góly: 14. Ketola, 15. Hartikainen, 40. Klemetti – 7. Thaler, 59. Robertson
Brynäs IF – ZSC Lions 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Góly: 10. Silfverberg, 58. Rödin
Ilves Tampere – Storhamar Hockey 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Góly: 3. Teuho-Markkola, 49. Latvala, 50. Nättinen