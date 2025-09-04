< sekcia Šport
Ilves Tampere zdolalo Salzburg v 3. kole a je stopercentné
V akcii bol aj ďalší fínsky účastník. KalPa Kuopio má po troch dueloch na konte osem bodov, keď nad nórskym Storhamarom zvíťazila vysoko 6:1.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Hokejisti fínskeho Ilves Tampere zvíťazili aj vo svojom treťom vystúpení v tohtoročnej edícii Ligy majstrov. Vo štvrtok na domácom ľade v 3. kole zdolali 2:1 rakúsky Red Bull Salzburg, ktorý tak zaknihoval prvú prehru.
Liga majstrov - 3. kolo:
Ilves Tampere - EC Red Bull Salzburg 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Góly: 29. Henman (Teuho-Markkola), 50. Ratinen (Lööke, Pelli) - 36. Stephens (Eliseev, Auer)
KalPa Kuopio - Storhamar Hockey 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)
Góly: 3. Hartikainen (Borchardt, Rissanen), 9. Könönen (Ketola, Lantta), 27. Kapanen (Korhonen), 35. Hartikainen (Mononen), 36. Borchardt (Klemetti, Curry), 52. Mäenpää (Lantta, Gallet) - 32. Berglund (Gatenby)
GKS Tychy - Frölunda HC 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Góly: 10. Kuru (Heljanko, Pociecha) - 36. Friberg (Tömmernes), 42. Hasa (Nilsson), 49. Ruotsalainen (Högberg)
