Immobile bude chýbať Bologni pre zranenie stehna približne dva mesiace

Ciro Immobile z Bologne (vľavo) a Gianluca Mancini z Ríma bojujú o loptu počas futbalového zápasu Serie A medzi Rímom a Bolognou na Olympijskom štadióne v Ríme v sobotu 23. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Immobile vynechá podľa stanoviska svojho zamestnávateľa približne osem týždňov.

Rím 25. augusta (TASR) - Taliansky futbalista Ciro Immobile bude takmer dva mesiace mimo hry pre zranenie stehna. Tridsaťpäťročný útočník musel opustiť ihrisko po pol hodine hry pri svojom debute za Bolognu v sobotňajšom ligovom stretnutí na pôde AS Rím (1:0).

Immobile vynechá podľa stanoviska svojho zamestnávateľa približne osem týždňov. Skúsený zakončovateľ posilnil tím Vincenza Italiana pred sezónou, keď sa vrátil na Apeninský polostrov z tureckého Besiktasu Istanbul. V súčasnosti mu patrí ôsma priečka v historickom rebríčku strelcov v Serie A s 201 gólmi. Na legendárneho talianskeho útočníka Roberta Baggia stráca štyri presné zásahy. Informovala agentúra AFP.
