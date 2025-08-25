< sekcia Šport
Immobile bude chýbať Bologni pre zranenie stehna približne dva mesiace
Immobile vynechá podľa stanoviska svojho zamestnávateľa približne osem týždňov.
Autor TASR
Rím 25. augusta (TASR) - Taliansky futbalista Ciro Immobile bude takmer dva mesiace mimo hry pre zranenie stehna. Tridsaťpäťročný útočník musel opustiť ihrisko po pol hodine hry pri svojom debute za Bolognu v sobotňajšom ligovom stretnutí na pôde AS Rím (1:0).
Immobile vynechá podľa stanoviska svojho zamestnávateľa približne osem týždňov. Skúsený zakončovateľ posilnil tím Vincenza Italiana pred sezónou, keď sa vrátil na Apeninský polostrov z tureckého Besiktasu Istanbul. V súčasnosti mu patrí ôsma priečka v historickom rebríčku strelcov v Serie A s 201 gólmi. Na legendárneho talianskeho útočníka Roberta Baggia stráca štyri presné zásahy. Informovala agentúra AFP.
