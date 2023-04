Immobile mal nehodu, útočníka Lazia previezli i s dcérami do nemocnice

Rím 16. apríla (TASR) - Taliansky futbalista Ciro Immobile bol v nedeľu ráno účastníkom vážnej nehody v Ríme. Kapitán Lazia sa viezol v aute spolu so svojimi dvoma dcérami, keď do nich narazila električka. Všetci traja boli prevezení do nemocnice, ale zranenia by nemali byť vážne. Informovala o tom agentúra DPA.



Fotografie z nehody ukazujú, že Immobileho auto má úplne poškodenú prednú časť. Podľa talianskych zdrojov, útočník dokonca pomohol ostatným zraneným pri nehode. "Električka prešla na červenú. Našťastie sa mi darí dobre, len ma trochu bolí ruka," citoval Immobileho denník Gazzetta dello Sport.



Tridsaťtriročný futbalista skóroval v piatkovom zápase 30. kolo na ihrisku Spezii (3:0) a jeho tímu patrí druhé miesto v tabuľke Serii A. Lazio privíta v sobotu FC Turín a zatiaľ nie je isté, či Immobile bude môcť nastúpiť.



Taliansky reprezentant patrí medzi najlepších strelcov v histórii najvyššej domácej súťaži, celkovo strelil 192 gólov. V minulosti pôsobil v dresoch FC Janov, FC Turín a Lazio Rím. Počas kariéry si zahral aj za Borussiu Dortmund a Sevillu.