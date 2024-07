Immobile po ôsmich rokoch opustil Lazio, mieri do Besiktasu Istanbul

Rím 13. júla (TASR) - Taliansky futbalista Ciro Immobile sa po ôsmich rokoch rozhodol ukončiť pôsobenie v Laziu Rím. Tridsaťštyriročný útočník prišiel do tímu účastníka Serie A v roku 2016 z FC Sevilla. Za Lazio zaznamenal 207 gólov a odchádza ako jeho historicky najlepší strelec. Informovala agentúra Reuters.



Immobile pomohol Laziu získať Taliansky pohár a dvakrát taliansky Superpohár. "Výnimočná cesta, ale každý krásny príbeh sa raz skončí. Fanúšikovia boli fantastickí, dali mi všetko," povedal Immobile na letisku pred odletom do Istanbulu. Jeho kariéra by mala pokračovať v miestnom klube Besiktas.