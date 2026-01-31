Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Immobile prestúpi z Bologne do FC Paríž

Tridsaťpäťročný Immobile má v nedeľu absolvovať lekárske vyšetrenie v metropole Francúzska.

Autor TASR
Paríž 31. januára (TASR) - Taliansky futbalový útočník Ciro Immobile prestúpi z Bologne do francúzskeho klubu FC Paríž. Účastník tamojšej Ligue 1 angažuje skúseného zakončovateľa podľa zdroja agentúry AFP po tom, čo sa mu nepodarilo získať Edina Džeka, ktorý sa dohodol s nemeckým druholigovým Schalke 04.

Tridsaťpäťročný Immobile má v nedeľu absolvovať lekárske vyšetrenie v metropole Francúzska. V prebiehajúcom ročníku talianskej Serie A odohral za Bolognu iba deväť stretnutí. Do rodnej krajiny sa vrátil v lete po roku strávenom v tureckom Besiktase Istanbul. Immobile bol súčasťou majstrovského tímu Talianska na ME v roku 2020, je historicky najlepším strelcom Lazia Rím s 207 gólmi v 340 vystúpeniach.
