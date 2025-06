Immobile údajne prestúpi z Besiktasu do Bologne

Istanbul 29. júna (TASR) - Taliansky futbalista Ciro Immobile prestúpi z tureckého Besiktasu do talianskej Bologne. Informoval o tom novinár Nicolo Schira na sociálnej sieti X. Podľa zdroja sú rokovania medzi klubmi v záverečnej fáze.



Plat 35-ročného útočníka bude dva milióny eur ročne. Immobile prestúpil do Turecka v roku 2024. V 41 zápasoch uplynulej sezóny strelil 19 gólov a pridal štyri asistencie. Jeho zmluva s Besiktasom platí do leta 2026.