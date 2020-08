Immobile verí, že jeho gólový rekord inšpiruje novú generáciu

Rím 2. augusta (TASR) - Futbalisti Lazia Rím síce vo svojom záverečnom vystúpení sezóny prehrali na pôde Neapola 1:3, no ich smerom aj tak putovali gratulácie. O jediný ich zásah sa totiž postaral Ciro Immobile, ktorý strelil 36. gól v sezóne, čím vyrovnal rekord Serie A Gonzala Higuaina z ročníka 2015/2016.



Immobile si za svoju streleckú potenciu vyslúžil Zlatú kopačku za najlepšieho strelca Európy. Pre taliansku najvyššiu súťaž zaistil Immobile túto cenu prvýkrát od roku 2007, keď ju získal ostrostrelec Francesco Totti v drese AS Rím. "Som hrdý na to, čo som dosiahol. Snáď to zanechá odkaz, ktorý inšpiruje deti. Ak úprimne veríte v sny, skôr či neskôr sa vám nejaký splní," tešil sa podľa oficiálnej stránky Lazia Rím Immobile.



Tridsaťročný zakončovateľ sa stal najlepším strelcom Serie A tretíkrát v kariére. Predtým sa mu to podarilo v roku 2014 s 22 gólmi a 2018 sa podelil o prvenstvo s Maurom Icardim. Obaja dali 29 gólov. "Ďakujem fanúšikom, ktorí ma podporujú tie štyri roky, čo som tu. Stále myslím na to, ako ma tu vítali, po mojom prvom hetriku do siete Hellasu Verona. Tréner, realizačný tím a spoluhráči mi mimoriadne pomáhali dosiahnuť tento prestížny cieľ. Získať Zlatú kopačku je niečo, čo nás zapísalo do histórie," dodal.



Lazio obsadilo v Serie A štvrté miesto s rovnakým počtom bodov ako tretia Atalanta Bergamo, s ktorou má horšie vzájomné zápasy. Účasť v najbližšej edícii Ligy majstrov ho však neminie.