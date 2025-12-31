< sekcia Šport
Iňakimu Williamsovi sa nepáči, že je Španielsky superpohár v S. Arábii
Podujatie, na ktorom sa stretávajú víťaz La Ligy a Španielskeho pohára, respektíve druhý najlepší tím ligovej súťaže a finalista pohára, sa hrá od roku 2020 hlavne v Džidde alebo Rijáde.
Autor TASR
Madrid 31. decembra (TASR) - Ghanský futbalista Iňaki Williams z tímu Athletic Bilbao vyjadril výraznú nespokojnosť s faktom, že Španielsky superpohár vyvrcholí v Saudskej Arábii. Podujatie, na ktorom sa stretávajú víťaz La Ligy a Španielskeho pohára, respektíve druhý najlepší tím ligovej súťaže a finalista pohára, sa hrá od roku 2020 hlavne v Džidde alebo Rijáde.
Bilbao čaká semifinále súťaže proti FC Barcelona 7. januára 2026, druhú dvojičku tvoria Real Madrid a Atletico Madrid. „Podľa mňa hrať tento turnaj v Saudskej Arábii stojí za nič. Preniesť národnú súťaž do inej krajiny neuľahčuje presun fanúšikov a návštevu zápasov. Keď tam hráme, tak sme akoby na vonkajšom zápase. Navyše sa v najbližších dňoch stanem otcom, takže bude náročné odísť od rodiny,“ cituje The Athletic Williamsa.
Skúsený 31-ročný futbalista nie je jediným verejným kritikom podujatia, nedávno sa v podobnom duchu vyjadril jeho spoluhráč Unai Simon. Po dohode so Španielskou futbalovou federáciou (RFEF) bude Saudská Arábia hostiteľom Španielskeho superpohára až do roku 2029.
