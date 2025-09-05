< sekcia Šport
Independiente vylúčili z Copa Sudamericana pre bitku fanúšikov
Klub zároveň musí odohrať 14 zápasov na zápasoch pod hlavičkou CONMEBOL bez svojich fanúšikov a zaplatiť pokutu 250-tisíc dolárov.
Autor TASR
Luque 5. septembra (TASR) - Juhoamerický futbalový zväz CONMEBOL vylúčil argentínsky klub Independiente z Copa Sudamericana pre bitku na štadióne počas druhého osemfinálového zápasu proti Universidad de Chile z 20. augusta. Klub zároveň musí odohrať 14 zápasov na zápasoch pod hlavičkou CONMEBOL bez svojich fanúšikov a zaplatiť pokutu 250-tisíc dolárov.
Pri incidentoch na štadióne Libertadores de America v Buenos Aires sa zranilo devätnásť ľudí. Rozhodcovia prerušili zápas v 48. minúte za stavu 1:1 a následne ho ukončili. Klub Independiente uviedol, že rozhodnutie CONMEBOLu prinieslo víťazstvo „násilníkom,“ zatiaľ čo prezident Universidad de Chile povedal, že „zvíťazila spravodlivosť.“
Čilský klub dostal pokutu 270-tisíc dolárov a svojich fanúšikov nebude môcť mať na 14 zápasoch. Na rozdiel od Independiente však môže pokračovať v Copa Sudamericana, v ktorej ho čaká štvrťfinálový zápas proti tímu Alianza Lima. Conmebol pohrozil obom klubom ešte vyššími trestami v prípade, že sa budú podobné incidenty opakovať. Zároveň im nariadila, aby viedli kampane proti „rasizmu, diskriminácii a násiliu“. Násilie vypuklo v polčase, keď fanúšikovia čilského tímu začali hádzať kamene, palice, fľaše a sedadlá na domácich fanúšikov. Fanúšikovia Independiente potom vtrhli do ohradeného priestoru hostí, v ktorom fyzicky napadli čilských fanúšikov.
Prezident FIFA Gianni Infantino požadoval „príkladné sankcie“. Toto je už druhýkrát za uplynulých desať rokov, čo bol argentínsky klub diskvalifikovaný CONMEBOLom. V máji 2015 strešná organizácia juhoamerického futbalu vylúčila Bocu Juniors z Copa Libertadores po tom, čo jeho fanúšikovia zaútočili na priaznivcov River Plate, úhlavného rivala Bocy.
