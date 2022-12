India je pripravená uchádzať sa o organizovanie olympiády v roku 2036

Naí Dillí 28. decembra (TASR) - India je pripravená uchádzať sa o organizovanie olympijských hier v roku 2036, oznámil to minister športu Anurag Thakur. Pravdepodobným dejiskom je štát Gudžarát a jeho najväčšie mesto Ahmadábád.



Krajina plánuje predložiť plán Medzinárodnému olympijskému výboru (MOV) na septembrovom zasadnutí v Bombaji. "Máme nádej a som si istý, že India sa plne pripraví a bude sa uchádzať o olympiádu. Gudžarát už niekoľkokrát prejavil záujem o hosťovanie hier. Má infraštruktúru – hotely, ubytovne, letiská a športové komplexy. S ponukou to myslí vážne. Je to aj súčasť programového vyhlásenia vlády," citovala Thakura agentúra DPA.



Olympiáda v roku 2024 sa bude konať vo francúzskom Paríži, v roku 2028 v americkom Los Angeles a v roku 2032 v austrálskom Brisbane. Pre rok 2036 bude India čeliť konkurencii z Indonézie a Kórejskej republiky, záujem by mohol prejaviť aj Katar, organizátor futbalových MS z roku 2022.