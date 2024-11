India má záujem organizovať OH 2036

Naí Dillí 5. novembra (TASR) - India prejavila záujem o usporiadanie olympijských a paralympijských hier v roku 2036. Indická olympijská asociácia (IOA) zaslala v uplynulých dňoch Medzinárodnému olympijskému výboru (MOV) oficiálny list, v ktorom predstavila svoj zámer.



IOA týmto krokom posunula svoje rozhovory s MOV z neformálneho dialógu na vyššiu úroveň. Pred začatím rokovaní však musí vypracovať štúdiu o uskutočniteľnosti. Hostiteľským mestom by sa potenciálne mohol stať Ahmedabad v západnom štáte Gudžarát.



Medzi ďalšími uchádzačmi o OH 2036 by mohli byť Indonézia, Katar a Saudská Arábia. Hry v roku 2028 zavítajú do Los Angeles a v roku 2032 do Brisbane, pripomenula agentúra DPA.